Россиянам назвали 3 самые полезные летние ягоды
3 самые полезные летние ягоды
Черника. Эту ягоду часто называют полезной для зрения, но она также помогает нормальной работе ЖКТ. Ягода успокаивает воспаления в желудке и кишечнике, объяснила врач.
Голубика. Её ценят за антибактериальное действие, рассказала врач порталу News.ru. Но она также полезна для пищеварения.
Клюква. Её отличает от других ягодок-сестричек не только красный цвет, но большое количество витамина C. А он помогает организму в борьбе с инфекциями. Но нужно помнить о мочегонном эффекте клюквы, добавила Терентьева.
А как же клубника? Бесполезной её тоже назвать сложно. К тому же ранее учёные обнаружили, что эта ягода способна улучшить память и умственные функции.
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