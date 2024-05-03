Россиянам назвали 3 самые полезные летние ягоды

Врач Терентьева отнесла к самым полезным летним ягодам чернику, клюкву и голубику. Все они относятся к семейству Вересковых и роду Вакциниум. Название рода неслучайное: по одной из версий, оно происходит от латинского слова vacca — «корова». Древние подчёркивали целебные свойства этих ягод, считали их такими же нужными, как коровы в хозяйстве. Подробнее об этом рассказала руководитель отдела медэкспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.3 самые полезные летние ягодыЧерника. Эту ягоду часто называют полезной для зрения, но она также помогает нормальной работе ЖКТ. Ягода успокаивает воспаления в желудке и кишечнике, объяснила врач.Голубика. Её ценят за антибактериальное действие, рассказала врач порталу News.ru. Но она также полезна для пищеварения.Клюква. Её отличает от других ягодок-сестричек не только красный цвет, но большое количество витамина C. А он помогает организму в борьбе с инфекциями. Но нужно помнить о мочегонном эффекте клюквы, добавила Терентьева.А как же клубника? Бесполезной её тоже назвать сложно. К тому же ранее учёные обнаружили, что эта ягода способна улучшить память и умственные функции.

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