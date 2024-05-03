Врач Савкина: способность белковой еды гнить в кишечнике – это миф

Врач Марина Савкина прокомментировала утверждения о возможном гниении еды в пищеварительном тракте.Врач Савкина констатировала, что способность еды гнить в кишечнике – это миф, такой гнилостный процесс невозможен просто физиологически«Процесс гниения еды в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) невозможен, так как она расщепляется ферментами человека еще до встречи с микроорганизмами, обитающими в толстом кишечнике», - отметила специалист.Савкина добавила, что когда поднимается тема гниения некой еды, обычно подразумевается мясо, у которого при этом происходит разложение белковых структур. Медик объяснила, что на самом деле расщепление белков происходит при воздействии ферментов тонкого кишечника, тогда как толстый кишечник, населенный микробами, выполняет функцию расщепления клетчатки, не переваривающейся в предыдущих отделах тракта.Может ли еда гнить в желудке? Нет, не может, подчеркнула Савкина.«Из-за кислой среды желудка в нем практически нет микроорганизмов, а потому процесс гниения в желудке также исключен», уточнила эксперт.Почему после еды возникают неприятные симптомы, дискомфорт? Врач отметила, что признаком неких гнилостных процессов это не является. Вздутие и газы после съеденной клетчатки – это норма, а не отклонение. Но если есть ощущение, что газообразование происходит слишком интенсивно, а дискомфорт и вздутие ощущаются практически постоянно или долгое время, необходимо обратиться к врачу и рассказать об этом.Что может означать дискомфорт после употребления пищи? Такой дискомфорт или даже болезненность после жирных блюд могут длиться от 30 до 60 минут – это нередко говорит об имеющихся проблемах с желчным пузырем, предрасположенности к камням в пузыре.Внезапные спазмы с диареей и метеоризмом бывают свойственны синдрому раздраженного кишечника (СРК), при котором проявляются симптомы заболевания, однако в реальности патология отсутствует.

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