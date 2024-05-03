Для чего нужны заменители соли и как они влияют на здоровье, выяснили в Университете Бонда

Врачи давно настоятельно рекомендуют есть поменьше сахара и соли: и фигуру сохраните, и болеть реже будете. Особенно когда есть полезные и доступные альтернативы.По статистике, обычно человек употребляет от 10 до 18 граммов соли в день. Причем большинство даже не задумываются, как это много. Так, эксперты ВОЗ рекомендуют съедать не больше 4-5 граммов за 24 часа. Это не так уж и мало — целая чайная ложка с горкой.Есть продукты, которые содержат очень много соли: соусы, колбасы, некоторые сыры, готовые блюда, особенно фастфуд. Поэтому люди зачастую не догадываются, что каждый день съедают гораздо больше нормы. Все это чревато проблемами с сердцем, почками, кишечником. Отражается перебор соли и на внешности: появляются отеки, лишний вес.Ученые из Университета Бонда в Австралии провели исследование, в котором доказали: от соли лучше отказаться в пользу здоровых альтернатив.Эксперты провели обзор шестнадцати рандомизированных исследований, в общей сложности проанализировав данные около 28 тысяч человек. Все они были разного пола, возраста и с разным анамнезом.Оказалось, что переход с обычной соли на заменитель соли с пониженным содержанием ионов натрия может снизить смертность от всех причин и сердечно-сосудистую смертность. При этом эффект будет заметен уже через шесть месяцев.Ученые также выяснили, что риск смерти от всех причин снижается от 7 до 18%, а риск заполучить опасные для жизни патологии сердца и сосудов — от 5 до 27%. Здесь все индивидуально и зависит от многих факторов: возраста, образа жизни, наличия хронических заболеваний и так далее.«Доказательства более убедительны в определенных группах населения, например среди тех, кто придерживается азиатских диет или имеет высокий сердечно-сосудистый риск», — пояснили авторы.Чем можно заменить сольОдин из самых популярных вариантов — вместо привычной соли покупать морскую или гималайскую розовую. Первая отличается более полезным составом. Помимо хлорида натрия в нее входят калий, кальций, бром, марганец, йод: всего около полусотни важных для организма микроэлементов.Гималайская соль своему красивому цвету обязана высоким уровнем содержания оксида железа. Как и морская соль, гималайская соль обладает большим количеством ценных микроэлементов.Вот еще несколько вариантов:морская капуста или водоросли ламинария. Добавлять можно в салаты или вторые блюда. Лучше использовать ламинарию в сухом виде. Также можно купить готовый порошок или листы водорослей и покрошить их в еду;уксус и лимонный сок. Добавление нескольких капель в суп, салат или гарнир поможет обмануть вкусовые рецепторы;зелень и пряности. Чтобы сделать блюдо вкусным и полезным, не забывайте про укроп, петрушку, кинзу. Из специй это розмарин, чеснок, орегано, паприка, тмин, шалфей, кумин, кориандр и душистый перец;сельдерей. Его стебли и корнеплоды имеют солоноватый вкус;соевый соус. В нем соль присутствует, но в минимальных количествах;coconut aminos — особый ферментированный продукт, добытый из сока кокосовой пальмы. Он не содержит соли, глютена и сои, при этом прекрасно оттеняет вкус.

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