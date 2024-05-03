Вирусолог Викулов уточнил, сколько есть времени для лечения после укуса энцефалитного клеща

При своевременном обнаружении энцефалитного клеща есть несколько дней на то, чтобы начать лечение и ликвидировать последствия укуса.Вирусолог Георгий Викулов уточнил, сколько у человека есть времени для лечения после укуса энцефалитного клеща.«Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражён вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще семь-десять дней», - констатировал специалист.Георгий Викулов добавил, что на протяжении недели должны быть предприняты действия по профилактике энцефалита, включая прием иммуноглобулина и консультации с инфекционистами.До этого профессор Владимир Никифоров отметил в интервью, что присасывание клеща может произойти предельно незаметно, без какой-либо болезненности или зуда. Эта способность клещей объясняется наличием анестезирующего вещества.Ученый также напомнил, что последствием укуса может быть не только клещевой энцефалит, но и клещевой боррелиоз, известный как болезнь Лайма. На территории РФ последний встречается чаще, чем клещевой энцефалит, причем многие его случаи не диагностируются вовремя. Клещевой боррелиоз чреват опасными последствиями в виде нарушений в работе нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой систем.При клещевом энцефалите возможно как полное выздоровление, так и нарушения здоровья, связанные с продолжительными неврологическими осложнениями, так и ведущие к инвалидности, смерти.

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