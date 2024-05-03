Врач назвал простую ежедневную привычку, которая может снизить риск смерти

Ходьба по лестнице снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, заявил врач-кардиолог Герман Гандельман. Кроме этого, по его словам, у людей, которые регулярно ходят по лестнице, уменьшается риск развития диабета.Физическая нагрузка приводит к тому, что сосуды в нашем организме расширяются и кровоснабжение сердца, мозга, мышц улучшается. У людей, которые ходят больше 10 пролетов день, снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20%. У людей, которые ходят по лестнице, снижается риск развития диабета на 14%, — объяснил Гандельман.Ранее биолог и популяризатор науки Александр Панчин заявил, что отказ от курения, умеренные занятия спортом, фрукты и овощи в рационе, а также соблюдение базовых правил гигиены положительно влияют на продление жизни. Он подчеркнул, что старение тела и мозга связаны между собой. По его словам, риск деменции может повышаться от физических травм головы и нарушения работы сердечно-сосудистой системы.Нейробиолог Роберт Лав ранее рассказал, что употребление кофе и сладких газированных напитков ускоряет старение организма. По его словам, газировка также вредит сердечно-сосудистой системе, поскольку она содержит большое количество сахара и мало клетчатки, которая могла бы замедлить его усвоение.

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