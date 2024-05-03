Эндокринолог Янг: при отказе от сахара и десертов к диабету ведет избыток углеводов

Эндокринолог Екатерина Янг: считать, что отказ от сахара препятствует развитию диабета, не следует – к этому заболеванию ведет в целом несбалансированный рацион и нездоровый образ жизни.Эндокринолог Янг констатировала: отказ от сахара и десертов не является гарантией, что диабета не будет. Человек может не есть сладкого, но если в его рационе присутствует много простых углеводов, риск заболеть сахарным диабетом второго типа для него остается высоким.«Даже если в рационе нет чистого сахара или сладких десертов, важно обращать внимание на потребляемые продукты из белой муки, быстрые каши, белый рис и другие простые углеводы», - поделилась эндокринолог Янг советом в своем Telegram-канале.Специалист добавила, что привычка злоупотреблять количеством еды, переедание тоже влияют на появление диабета независимо от того, ест человек сахар или нет. Приемы пищи практически всегда вызывают выделение инсулина, и чем больше его производится, тем выше риск возникновения инсулинорезистентности, с которой тесно связан диабет.«Опасные изменения в организме также могут вызвать малоподвижный образ жизни», - добавила Янг.Медик перечислила симптомы, которые указывают на возможный диабет:Ухудшение зрения;Повышенный аппетит;Сильная или постоянная жажда;Учащенное мочеиспускание;Резкий набор или снижение веса;Слабость;Долго не заживающие повреждения кожи.Ощущение онемения в пальцах рук и ног;Боли в конечностях.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки