Эндокринолог Янг: при отказе от сахара и десертов к диабету ведет избыток углеводов

Эндокринолог Екатерина Янг: считать, что отказ от сахара препятствует развитию диабета, не следует – к этому заболеванию ведет в целом несбалансированный рацион и нездоровый образ жизни.

Эндокринолог Янг констатировала: отказ от сахара и десертов не является гарантией, что диабета не будет. Человек может не есть сладкого, но если в его рационе присутствует много простых углеводов, риск заболеть сахарным диабетом второго типа для него остается высоким.

«Даже если в рационе нет чистого сахара или сладких десертов, важно обращать внимание на потребляемые продукты из белой муки, быстрые каши, белый рис и другие простые углеводы», - поделилась эндокринолог Янг советом в своем Telegram-канале.

Специалист добавила, что привычка злоупотреблять количеством еды, переедание тоже влияют на появление диабета независимо от того, ест человек сахар или нет. Приемы пищи практически всегда вызывают выделение инсулина, и чем больше его производится, тем выше риск возникновения инсулинорезистентности, с которой тесно связан диабет.

«Опасные изменения в организме также могут вызвать малоподвижный образ жизни», - добавила Янг.

Медик перечислила симптомы, которые указывают на возможный диабет:

Ухудшение зрения;
Повышенный аппетит;
Сильная или постоянная жажда;
Учащенное мочеиспускание;
Резкий набор или снижение веса;
Слабость;
Долго не заживающие повреждения кожи.
Ощущение онемения в пальцах рук и ног;
Боли в конечностях.

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