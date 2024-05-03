NSN: насыщенные жиры в еде ускоряют начало болезни Альцгеймера
Согласно порталу NeuroScienceNews (NSN), используя мышиные модели, исследователи изучили эффект диеты с высоким содержанием насыщенных жиров на экспрессию микроРНК, связанных с регуляцией инсулина. Они обнаружили значительные изменения в этих микроРНК как в плазме крови, так и в тканях мозга. Эти изменения связаны с ключевыми процессами, характерными для болезни Альцгеймера, такими как накопление ?-амилоидных бляшек и перепроизводство тау-белка.
Дополнительно, у мышей, потреблявших диету с высоким содержанием насыщенных жиров, наблюдалось увеличение массы тела и снижение реакции на глюкозу и инсулин. Эти результаты отражают состояния, наблюдаемые при ожирении и диабете 2 типа, что подтверждает связь между этими состояниями и развитием болезни Альцгеймера.
Эти новые находки подчеркивают важность здорового питания в профилактике болезни Альцгеймера и указывают на потенциальные стратегии диетического вмешательства для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Результаты этого исследования могут открыть новые пути для профилактики и лечения этого тяжелого расстройства.
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