Сохраняются ли витамины в замороженных фруктах и овощах
Как рассказал врач Сергей Малоземов, благодаря технологии шоковой заморозки, значительная часть витаминов и полезных веществ сохраняется в замороженных фруктах и овощах. Этот процесс позволяет быстро охладить продукты до очень низких температур, предотвращая рост бактерий и минимизируя потерю питательных веществ.
Для сохранения максимального количества питательных веществ, лучше всего готовить замороженные фрукты и овощи на пару, в духовке или быстро обжаривать их на сковороде. Также стоит избегать длительного вымачивания перед приготовлением, так как это может вызвать вымывание водорастворимых витаминов.
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