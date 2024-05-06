Ученые рассказали, как пассивное курение влияет на зародыш на клеточном уровне

Китайские и европейские медики пришли к выводу, что пассивное курение во время беременности существенно ускоряет старение клеток зародыша. В итоге биологический возраст человека повышается на 0,25-0,58 года.Команда ученых из Пекинского союзного медицинского колледжа впервые измерила скорость старения людей, которые подверглись воздействию пассивного курения во время внутриутробного развития. Длина концевых участков их хромосом была на 5% ниже нормы, а биологический возраст на 0,25-0,5 года больше, чем у тех, чьи матери не подвергались воздействию табачного дыма.Исследователи провели наблюдение за состоянием здоровья 276 тысяч британцев, чьи данные хранятся в геномном банке UK BioBank. Специалисты измерили скорость их старения тремя разными способами. Кроме того, добровольцы рассказали, подвергались ли их матери действию пассивного курения во время беременности.Также ученые сравнили данные тех, кто курил в детстве, и тех, кто не притрагивался к табаку. Выяснилось, что курение в детстве сокращает длину теломер на 10,5%, а также повышает биологический возраст на 0,88-2,5 года.У тех, кто подвергался действию пассивного курения в утробе матери и сам курил в детстве, биологический возраст был на 1,13-2,9 года выше нормы.Медики считают, что даже краткосрочный контакт с табачным дымом повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза, болезней легких.

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