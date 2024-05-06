Можно или нет? Врач Арзамасцев оценил питье кефира перед сном

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев прокомментировал употребление кефира перед сном.По поводу приема кефира в позднее время высказываются разные точки зрения. Врач Арзамасцев оценил питье кефира перед сном. По мнению специалиста, употреблять этот кисломолочный напиток перед сном можно, он хорошо усваивается организмом и не повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.«В кефире не содержится клетчатка. То есть он не заставляет сильно работать желудок и кишечник, которым ночью тоже нужно отдыхать. Поэтому кефир перед сном пить разрешено», - заявил эксперт .Арзамасцев добавил, что кефир выручает в тех случаях, когда в позднее время суток «просыпается» голод, мешающий нормально уснуть. Полноценный прием пищи в преддверии ночи не рекомендуется, но порция кефира, содержащего белок и немного жира, вполне способна усмирить некстати разыгравшийся аппетит.Медик посоветовал пить на ночь однопроцентный кефир.

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