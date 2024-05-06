Диетолог Чухачева рассказала, сколько насыщенного жира содержит один кусочек колбасы

Диетолог Ольга Чухачева: ограничивать количество насыщенного жира в повседневном рационе сегодня нужно практически всем людям.Диетолог Чухачева сообщила: употребление насыщенного жира современными людьми в большинстве случаев является чрезмерным. Поэтому рекомендации по его ограничению распространяются практически на всех.«Насыщенные жиры – один из немногих компонентов пищи, которые рекомендовано ограничивать всем людям вне зависимости от имеющихся заболеваний до 10% от суточной калорийности рациона», - поделилась диетологЧухачева рассказала, что один кусочек колбасы может содержать столько насыщенного жира, сколько взрослому человеку достаточно съедать за день.«Кусочек сала, колбасы или сливочного масла объемом с большой палец содержат суточный лимит насыщенного жира», - уточнила врач.Диетолог предупредила, что такой жир, употребляемый в чрезмерном количестве, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист посоветовала отдавать в ежедневном питании предпочтение таким продуктам как постное мясо, рыба и морепродукты, бобовые, растительные масла и орехи – тогда организм будет получать меньше насыщенного жира. Что также важно: в рационе должно быт как можно меньше выпечки, сдобы, сладостей и десертов, особенно промышленного производства.

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