Диетолог Соломатина: почему хранение в морозилке делает хлеб полезнее

Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему хлеб предпочтительно хранить в холодильнике.Диетолог Соломатина констатировала, что хранение в морозилке делает хлеб полезнее, и объяснила, почему. По словам медика, такой способ продлевает продукту срок хранения и вдобавок снижает его гликемический индекс. Это означает, что уровни сахара и инсулина в крови после его поедания увеличиваются медленнее, что препятствует жироотложению и метаболическим нарушениям.«Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы», - поделилась Соломатина с «Вечерней Москвой».Полезнее хлеб из морозилки еще становится и потому, что его переваривание осуществляется медленнее, продлевая чувство сытости. Кроме того, этот хлеб эффективнее питает микробиоту кишечника, пояснила диетолог.Деревянная хлебница не подходит для хранения. Елена Соломатина уточнила, что также правильным способом хранения хлеба является его содержание в закрытых емкостях из натуральных материалов. Полиэтиленовые пакеты или деревянная хлебница для этого не подходят. Хлеб, который хранится в них, начинает быстрее страдать от влажности и обзаводится патогенной микрофлорой.

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