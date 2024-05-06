Я и мой сосед-паразит: гастроэнтеролог Ежевская назвала верные признаки, что у вас глисты

Очень неприятно осознавать, что ваш организм мог стать пристанищем и кормовой базой для незваных жильцов — паразитов. И ладно бы, если бы приходилось только делиться с ними пищей, но эти жильцы, еще и вредят.В окружающем нас мире много паразитов, в том числе опасных для человека. Паразиты — одна из самых древних форм существования. В ходе эволюции они становятся все более приспособленными к выживанию в недружественной среде. Те из них, что научились жить за счет людей, могут обитать практически в любых частях тела и внутренних органах.Самые известные паразиты — гельминты (или глисты) — черви, которые обитают в пищеварительном тракте. По каким признакам можно распознать, что вы стали пристанищем для таких «гостей»? На вопросы «Доктора Питера» ответила Елена Ежевская — гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Сырая вода и грязные руки — это классикаПаразиты — это микроскопические или видимые глазу организмы, которые делают своей средой обитания тело человека. В природе насчитывается более двух сотен паразитов. Из них человеческий организм чаще всего поражают круглые черви, или нематоды, и плоские черви, к которым относятся сосальщики и ленточные черви.Заразиться паразитами можно через загрязненную воду, немытые фрукты и овощи, сырое или недостаточно приготовленное мясо или рыбу. Заражение может также произойти через животных, почву с личинками паразитов и даже через близкий контакт с инфицированным человеком.Проблемы пищеваренияНесмотря на разнообразие, все паразитарные инфекции желудочно-кишечного тракта обладают достаточно схожими симптомами. Прежде всего это проблемы с пищеварением: вздутие живота, повышенное газообразование, приступы тошноты и боль в животе, которая обычно усиливается при физической нагрузке или после приема пищи.Часто пациенты сталкиваются с расстройством стула — запорами или диареей. Если болезнь вызвана острицами — особой разновидностью паразитических червей, то ярким симптомом становится сильный зуд в перианальной области.И еще два признакаВторой характерный признак — это резкие колебания веса. На паразитов может указывать как резкое похудение, так и набор массы тела. Наконец, третьим характерным симптомом является хроническая усталость. Паразиты используют ресурсы организма хозяина, из-за чего человек может ощущать постоянный упадок сил и нехватку энергии.Формы болезниСимптомы также варьируются в зависимости от формы заболевания. Например, острая инфекция проявляется высокой температурой, ознобом, лихорадкой и ломотой в мышцах. Для хронических паразитарных заболеваний характерны более выраженные неврологические проблемы. Помимо постоянной усталости, это проблемы со сном и частые перепады настроения, когда чувство апатии резко сменяется периодами активности или даже вспышками агрессии.Важно обращать внимание на аппетит: у пациентов с паразитарными инфекциями он часто неравномерный. Сильное чувство голода и переедание чередуются с полной утратой интереса к пище. Еще один тревожный сигнал — неконтролируемое внезапное желание определенных продуктов.Может быть аллергия и желтухаПризнаком паразитов может оказаться и аллергическая реакция в виде сыпи, крапивницы и других кожных высыпаний. Аллергия при паразитарных инфекциях особенно часто проявляется у детей.Важно помнить, что помимо желудочно-кишечного тракта мишенью паразитов могут стать и другие органы. В этом случае симптомы будут отличаться. Например, на поражение печени может указывать пожелтение кожных покровов и болезненные ощущения в правом боку, сердечно-сосудистой системы — аритмия и одышка. Затрудненное дыхание с приступами кашля характерно и для парагонимоза — паразитарного поражения легочной ткани. Возбудителем этого заболевания являются черви, обитающие в креветках, крабах и других ракообразных.Как защититься от паразитовПаразитарные инфекции — это весьма серьезные заболевания, которые могут обернуться для организма весьма неприятными последствиями. Защитить себя от заражения поможет соблюдение правил профилактики.Не стоит употреблять в пищу немытые продукты, сырое мясо и рыбу.Важно всегда мыть руки после посещения туалета, работы с землей и при возвращении домой с улицы.Тем, у кого есть домашние животные, следует следить за здоровьем питомцев и регулярно давать им противогельминтные препараты.При появлении подозрительных симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, в том числе и народными рецептами, которыми изобилуют просторы Интернета.Народные рецепты не просто неэффективны, но и могут представлять угрозу для организма. Например, вызывать аллергическую реакцию. Так что лучше сразу обратиться к врачу.

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