Лишний вес, переломы, гипертония: чем опасен повышенный кортизол, объясняет врач

Какие признаки могут указать на то, что организм страдает от стресса и, как следствие, от избытка специфического гормона кортизола? Врач объясняет, чем грозит повышение его уровня.Кортизол — один из важнейших гормонов тела, который серьезно и значительно влияет на ваше общее состояние, подстегивая метаболизм, изменяя уровень артериального давления и регулируя воспалительный процесс внутри тканей.Он нужен для того, чтобы организм полноценно работал, но если его становится слишком много, надпочечники постоянно нагоняют его в кровь, могут возникать серьезные неприятности. Поэтому важно знать, почему кортизол начинает повышаться и что с этим делать.Поддержит организм при стрессеКортизол — это гормон, который синтезируется в надпочечниках. Прежде всего он утилизирует глюкозу для обеспечения энергетических потребностей головного мозга, принимает участие в обмене веществ, в нормальных концентрациях укрепляет иммунитет и поддерживает артериальное давление. Но главная задача кортизола — отражение фаз бодрствования и сна.В течение дня уровень гормона в крови различается: после пробуждения он максимальный, а по вечерам снижается. При этом нарастает концентрация другого гормона — мелатонина, его еще называют гормоном сна.Кортизол поддерживает организм в стрессовых ситуациях. В условиях повышенной физической нагрузки или эмоционального перенапряжения в кровь выбрасывается большое количество кортизола. В результате организм переходит в режим полной боевой готовности: повышается давление, пульс становится более частым. Соответственно, мозг начинает получать увеличенное количество кислорода и различных питательных веществ, необходимых для того, чтобы справиться со стрессом.Как понять, что кортизола многоОсновные симптомы постоянно повышенной концентрации кортизола:высокое артериальное давление;снижение плотности костей (как следствие, риск переломов);синяки и растяжки на коже;отложение жира на лице и животе;резкие перепады настроения от чрезмерной тревожности к апатии;у женщин может нарушиться менструальный цикл.«Такие тревожные симптомы могут сигнализировать об опухоли надпочечников, гипертиреозе — сбое в работе щитовидной железы, при котором она вырабатывает слишком много гормонов, депрессии или стрессе», — говорит Екатерина Демьяновская.Иногда повышенный уровень кортизола наблюдается после употребления большого количества кофе или слишком активных физических нагрузок — такие состояния организм воспринимает как стрессовые.Последствия высокого кортизолаЕсли игнорировать симптомы и не обращаться к врачу, то длительно повышенный уровень гормона неминуемо приведет к серьезным последствиям. Среди них — снижение либидо, бесплодие, ожирение, сахарный диабет.«Отмечу, ситуация с высоким уровнем кортизола, к сожалению, весьма распространенная. Так, по данным обезличенных результатов исследований, выполненных в нашей лаборатории с 1 января 2023 года, кортизол ниже нормы у 3,3%, выше нормы — у 12,5% среди тех, кто сдавал этот анализ, — продолжает врач. — Уровень кортизола чаще выше у женщин, людей от 18 до 25 лет и среди пожилых. Также кортизол выше нормы у 25% беременных женщин и у 10% детей и подростков до 17 лет».Если мало — тоже плохоО пониженном уровне кортизола могут говорить такие признаки, как постоянная усталость, беспричинное снижение веса, гипогликемия — низкий уровень глюкозы в крови. Низкая концентрация гормона может указывать на сбой в работе надпочечников. В этом случае орган неспособен синтезировать необходимое количество кортизола.«Если лабораторные исследования обнаружили отклонения кортизола от нормы, но серьезных заболеваний у человека нет, то надпочечники, вероятнее всего, смогут самостоятельно отрегулировать необходимый уровень этого вещества, — объясняет Екатерина Демьяновская. — Чтобы им помочь, полезно придерживаться здорового образа жизни: больше двигаться, бывать на свежем воздухе, соблюдать режим сна, по возможности избегать тяжелых физических нагрузок и нервных потрясений. Также очень важно отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Вредные привычки ослабляют здоровье и негативно влияют на гормональный фон».

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