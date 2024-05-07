Терапевт Кондрахин объяснил, как чрезмерное употребление антибиотиков вредит организму
По его словам, как все лекарственные препараты, антибиотики имеют побочные эффекты прямого действия: кроме уничтожения инфекции, они также являются чужеродным веществом для организма. Поэтому возможно образование аллергических реакций.
— Они могут быть легкого течения, такие как крапивница, и тяжелого — анафилактический шок. Это все может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент, — рассказал он.
Кроме того, антибиотик как химическое вещество может влиять на действие других лекарственных препаратов, и наоборот. Например, ацетилцистеин, который принимают при простуде для выведения мокроты, может блокировать действие антибиотиков, и они перестают быть эффективными, отметил терапевт.
Однако главный побочный эффект, который могут дать антибиотики, если их применять без показаний, — это антибиотикорезистентность.
— Это состояние, когда флора организма приучается к антибиотику. Она часто с ним сталкивается и становится устойчивой к действиям этого лекарства. Поэтому, когда пациенту действительно будет необходим этот антибактериальный препарат для лечения заболевания, он может оказаться неэффективным, потому что человек часто и бесконтрольно его принимал, — предупредил Кондрахин.
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