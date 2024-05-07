Эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова составила топ-список из пяти групп самых вредных продуктов.Маргарита Провоторова рассказала, что вредные продукты, употребление которых должно ограничиваться или же сводиться к нулю, можно разделить на пять групп. Эксперт предупредила об их нежелательных свойствах в проекте «Здоровое питание».Красное переработанное мясо. Продукты этой категории содержат такие вещества как нитриты и нитраты. По словам специалистки, во время переработки они подвергаются нагреву, из-за которого способны трансформироваться и превращаться в канцерогенные соединения. Вдобавок они содержат много насыщенных жиров, вредных для сердечно- сосудистой системы.Подслащенные напитки. Любые сладкие на вкус напитки промышленного производства лишь насыщают организм «пустыми» калориями и при регулярно употреблении серьезно повышают риск таких недугов как ожирение, метаболический синдром, инсулинорезистентность.Продукты с трансжирами. Избыток трансжиров в организме стимулирует воспалительные процессы, которые могут лежать в основе многих опасных заболеваний, включая диабет, атеросклероз, артрит, болезнь Альцгеймера. Особенно много трансжиров содержит разнообразная промышленная выпечка и готовые продукты, приготовленные во фритюре.Алкоголь. Его употребление может быстро привести к зависимости, а регулярные приемы спиртного ассоциируются с риском поражения практически любого органа и развитием психических расстройств.Рафинированные продукты. Эксперт Провоторова назвала хлеб из белой муки среди самых вредных для здоровья продуктов«Хлеб из белой муки высшего сорта, белый сахар, хлопья быстрого приготовления – все это рафинированные продукты, из которых удаляются полезные нутриенты: витамины, минералы, клетчатка. Недостаток последней – один из факторов развития колоректального рака. Такие эти продукты имеют высокий гликемический индекс и стремительно повышают уровень сахара в крови», - объяснила специалист.

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