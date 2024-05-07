Три гаджета с маркетплейсов, которые реально помогают расслабить мышцы спины

Но справиться с причиной боли им не под силу, приспособления принесут только временное облегчение. Без курса терапии и консультации врача поправить здоровье не удастся.На маркетплейсах и в магазинах продается огромное количество гаджетов для массажа и расслабления мышц: вибромассажеры разных видов и форм, специальные ролики для спины, многим известные аппликаторы Кузнецова. Приобрести их можно самостоятельно, без назначения и консультации специалиста. С какими задачами они справляются, а главное, помогают или могут навредить здоровью? Подробный разбор гаджетов для «Доктора Питера» сделал Дмитрий Симкин, остеопат, руководитель клиники остеопатии.Вибромассажеры, массажные ролики и коврикиОсновная задача вибромассажера — усилить кровоснабжение в проблемных местах за счет быстрых вибрирующих движений. Это действительно помогает снять напряжение в мышцах, расслабить их. Подобный эффект создается и при использовании массажных роликов. Единственное отличие, пожалуй, только в удобстве. Вибромассажер справится с задачей быстрее, сэкономит ваше время и силы.На что обратить вниманиеПри определенном положительном эффекте есть и несколько важных нюансов, на которые важно обратить внимание при использовании гаджетов. Первое и самое главное — подобные массажеры стоит применять исключительно при хронических болях и состояниях. Если перед нами острый воспалительный процесс, гаджеты могут только усугубить его.Второе: важно не переусердствовать с использованием массажеров. Слишком частое применение или чересчур сильное давление тем же роликом на определенный участок тела могут травмировать ткани или привести к обострению старых повреждений. Результат — острая боль.В этом плане немного безопаснее выглядит массажный игольчатый коврик. Им едва ли можно оказать сильное давление на участки тела, при этом он работает все на ту же цель — уменьшает напряжение мышц, способствует их расслаблению.Таким образом, при умеренном и корректном использовании все гаджеты так или иначе справляются со своей задачей. Другое дело, что их применение — это работа с последствиями, а не с причиной боли.Когда легче предупредитьПеред применением гаджетов важно понять, с чем конкретно связано напряжение в теле. Одна из частых причин — неправильная организация рабочего места. Некорректно подобранные кресло, стол, расположение монитора и постоянная статическая нагрузка дают «комбо»: ваши суставы и позвоночник изначально находятся в неправильном положении и сохраняют это положение до 8-10 часов рабочего дня. А мышцы, удерживающие ваше тело в неестественной позе, все это время спазмированы. После работы мы бежим домой и хватаемся за массажер.И так на ежедневной основе. Намного проще и логичнее попытаться искоренить причину и создать рабочее место, дружелюбное по отношению к вашему телу, — выбрать эргономичное офисное кресло, правильно его настроить, подобрать подходящую высоту.В идеале — позаботиться и о рабочем столе: подобрать его конструкцию, правильно расположить клавиатуру, мышь, монитор, мобильный телефон, документы, использовать специальные предметы в виде подставки для ног, кронштейна для монитора, подушки под поясницу или шейный воротник.Вспомнить старые травмыВторая возможная причина напряжения тканей — старые травмы, даже на первый взгляд небольшие, перенесенные воспалительные процессы, операции. Все это способствует дестабилизации тела, его перекосу. В результате мы получаем компенсаторное напряжение мышц, которые со временем воспаляются. В итоге боль возникает в одном участке тела, например в шее, а причина лежит совсем в другом — например, в однажды подвернутой ноге или растянутом плечевом суставе. С такими проблемами хорошо умеют работать врачи-остеопаты. Доктор выявит триггерную зону, которая является первопричиной боли, где бы она ни пряталась, и мягко, без боли с ней поработает, тем самым устранит чувство усталости, напряжения, вернет мышцам работоспособность.Когда расслаблять мышцы с помощью массажных гаджетов опасноОпасно расслаблять мышцы самостоятельно как раз в последнем описанном случае — когда напряжение вызвано травмами или воспалениями и носит компенсаторный характер.Типичная ошибка: многие думают, что сами мышцы, где ощущается дискомфорт, первичны и нужно воздействовать именно на них. На самом же деле довольно часто это только симптом, который имеет вторичный характер и буквально кричит нам о том, что первопричина кроется совсем в другом. Нервная система напрягает эти мышцы, когда нужно скомпенсировать натяжение тканей в других зонах нашего тела. Поэтому прежде чем использовать различные гаджеты, нужно разобраться с причиной постоянного напряжения. Грамотно сделать это сможет только врач-остеопат. В противном случае это может обернуться тратой времени и денег или, что критичнее, ухудшением состояния, например обострением грыжи.

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