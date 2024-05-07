Пульмонолог Казеннов сообщил о последствиях игнорирования астмы

7 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой. В этот день внимание общественности привлекают к проблеме роста заболеваемости астмой, повышению качества помощи больным астмой и информированию людей об этом заболевании.По словам эксперта, при контакте с аллергенами дыхательные пути становятся гиперактивными, что нарушает работу бронхов и затрудняет проникновение воздуха, вызывая удушье.Специалист отметил, что при продолжительном воспалительном процессе в дыхательной системе мышечные волокна бронхов могут заменяться соединительной тканью, вызывая необратимые изменения в их структуре. Это приводит к ухудшению состояния больного и затруднению дыхания.Казеннов подчеркнул, что бронхиальная астма — это серьёзное заболевание, которое может затронуть людей любого пола и возраста, включая детей. Смертность от этого заболевания остаётся высокой. Однако осложнения можно предотвратить, если начать лечение своевременно и регулярно принимать назначенные врачом препараты для поддержания здоровья лёгких.

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