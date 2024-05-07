Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов

Доктор медицинских наук Людмила Саламатина: уровень лейкоцитов может повышаться из-за инфекций и по-разному меняться в связи с онкологическими заболеваниями.

Доктор Саламатина рассказала, что лейкоциты являются клетками крови, ответственными за уничтожение чужеродных клеток и вирусов – их уровень сопряжен с деятельностью иммунной системы. Отклонение от его может происходить как в сторону увеличения, так и снижения. Подобные изменения уровня лейкоцитов происходят на фоне различных заболеваний.

«При увеличении или уменьшении уровня лейкоцитов диагноз ставится с учетом соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», - сообщила Саламатина «Газете.Ru».

Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов.

Каким заболеваниям свойствен повышенный уровень лейкоцитов:

Инфекционные заболевания;
Травмы.
Рак.

Каким заболеваниям свойствен низкий уровень лейкоцитов:

Воспалительные процессы;
Аутоиммунные заболевания;
Болезни эндокринной системы;
Тяжелые бактериальные инфекции (пневмония, сепсис);
Шоковые состояния;
Онкологические заболевания, поражающие костный мозг.

«При раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», - уточнила врач.

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