Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов
Доктор Саламатина рассказала, что лейкоциты являются клетками крови, ответственными за уничтожение чужеродных клеток и вирусов – их уровень сопряжен с деятельностью иммунной системы. Отклонение от его может происходить как в сторону увеличения, так и снижения. Подобные изменения уровня лейкоцитов происходят на фоне различных заболеваний.
«При увеличении или уменьшении уровня лейкоцитов диагноз ставится с учетом соотношение разных видов лейкоцитов: нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, лимфоцитов и моноцитов», - сообщила Саламатина «Газете.Ru».
Доктор Саламатина назвала заболевания, из-за которых меняется уровень лейкоцитов.
Каким заболеваниям свойствен повышенный уровень лейкоцитов:
Инфекционные заболевания;
Травмы.
Рак.
Каким заболеваниям свойствен низкий уровень лейкоцитов:
Воспалительные процессы;
Аутоиммунные заболевания;
Болезни эндокринной системы;
Тяжелые бактериальные инфекции (пневмония, сепсис);
Шоковые состояния;
Онкологические заболевания, поражающие костный мозг.
«При раке уровень лейкоцитов может как вырасти, так и снизиться», - уточнила врач.
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