Нутрициолог Гусакова: людям с артритом или астмой полезно есть бананы
Нутрициолог Гусакова отметила, что людям с артритом или астмой полезно есть бананы, поскольку их плоды богаты веществами, эффективно борющимися с воспалением. В частности, они являются отличным источником витаминов А и С, некоторых витаминов группы В, также калия, магния, фосфора, кремния, железа.
«Например, присутствующий в банане витамин B6 снижает риски воспалительных процессов и улучшает работу иммунной системы», - сообщила Гусакова.
Нутрициолог порекомендовала отдавать предпочтение зеленоватым, недозрелым плодам – в сравнении со спелыми бананами они содержат значительно меньше сахара.
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