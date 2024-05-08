Названы нетипичные симптомы сахарного диабета
Также у людей с сахарным диабетом возникает ощущение «тумана перед глазами». Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может повлиять на уровень жидкости в глазах. Кроме того, о развивающейся болезни могут сигнализировать длительное течение инфекции, например, молочницы. В таком случае следует провериться у эндокринолога.
Также о диабете говорит кожный зуд, сухость во рту, а также эректильная дисфункция. Это связано с тем, что болезнь может разрушить нервы и кровеносные сосуды. Также стоит насторожиться из-за резкой потери веса, подчеркнули специалисты.
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