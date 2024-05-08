Названы нетипичные симптомы сахарного диабета

О развитии сахарного диабета могут свидетельствовать такие нетипичные симптомы как сухость во рту, эректильная дисфункция или резкое похудение, пишет портал «Доктор Питер». Эксперты напомнили, что это заболевание развивается, когда поджелудочная железа неспособна выработать достаточно инсулина или когда организм не может эффективно этот инсулин использовать.Также у людей с сахарным диабетом возникает ощущение «тумана перед глазами». Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может повлиять на уровень жидкости в глазах. Кроме того, о развивающейся болезни могут сигнализировать длительное течение инфекции, например, молочницы. В таком случае следует провериться у эндокринолога.Также о диабете говорит кожный зуд, сухость во рту, а также эректильная дисфункция. Это связано с тем, что болезнь может разрушить нервы и кровеносные сосуды. Также стоит насторожиться из-за резкой потери веса, подчеркнули специалисты.

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