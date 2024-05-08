Пищевая сода: польза и вред для организма человека

Пищевая сода — уникальное средство. Ей и кастрюли чистят, ее и в выпечку добавляют, спасаются с ее помощью от изжоги и лечат больное горло. Но важно не увлекаться. Узнали у экспертов, в каких случаях сода полезна, а когда может навредить.Любимое средство поклонников народной медицины, а для кого-то — едва ли не главное лекарство от всех болезней. Пищевой соде приписывают много полезных свойств. Говорят даже, что она способна избавить от раковых опухолей. Но что на самом деле может этот порошок?Сода при изжоге: можно или нет«Пищевой содой называют гидрокарбонат натрия — щелочное соединение, которое способно устранять избыточную кислотность, например, в желудке и уменьшать дискомфорт при изжоге, — говорит врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.Однако ни один врач не станет рекомендовать соду как средство от изжоги, потому что изжога — проявление болезней желудочно-кишечного тракта, которые требуют комплексного лечения».Но даже если изжога случается редко, врач не советует использовать против нее соду.«Это не лучший выбор. Сейчас доступно множество аптечных препаратов, которые в разы эффективнее. Они действуют дольше и не провоцируют „эффект рикошета“, когда жжение в груди при приеме соды сначала затихает, а спустя некоторое время возвращается и становится еще сильнее», — предупреждает гастроэнтеролог.Вот как работает сода при изжоге. Мы гасим кислоту в желудке щелочью, и незначительный эффект от средства длится не более пары часов. А потом организм усиливает выработку соляной кислоты, чтобы вернуть кислую среду. При этом процессе выделяется углекислый газ, из-за которого изжога и вздутие возникают с новой силой.Кому противопоказана пищевая содаПо словам эксперта, концентрированные растворы соды могут раздражать слизистую оболочку и нанести серьезный вред при неправильном использовании.«Сода способна вызывать раздражение слизистой оболочки полости рта, желудка и кишечника при чрезмерном употреблении, что в долгосрочной перспективе увеличивает риск развития рака. Поэтому злоупотреблять содой точно не следует, — говорит Екатерина Кашух. — Особенно важно избегать использование соды беременным женщинам, детям, пожилым и людям с любой острой болью. Пациентам с болезнями почек, печени и сердца, а также тем, кому рекомендована низкосолевая диета, следует временно ограничить использование соды. Также необходимо быть осторожными с содой при применении лекарств от различных инфекций, ВИЧ, нарушениях сердечного ритма и ревматоидного артрита».Сода пищевая: польза и вредНекоторые используют растворы соды при боли в горле, и в таких случаях средство действительно работает.«Допустимо использовать соду для полоскания рта и горла. Есть исследования, которые подтверждают пользу слабого раствора соды для поддержания гигиены полости рта и лечения мелких язв на слизистой оболочке, — говорит гастроэнтеролог. — Для приготовления такого раствора рекомендуется использовать примерно половину чайной ложки соды на половину стакана теплой воды. Однако у такой смеси нет особых преимуществ перед магазинными ополаскивателями».По словам врача, раствор соды с добавлением соли помогает снять боль и першение в горле при простуде. Для приготовления такого раствора потребуется смешать четверть чайной ложки соды и 2–3 щепотки соли в стакане теплой воды.«Эту смесь следует использовать для полоскания горла 3–4 раза в день, но ее ни в коем случае нельзя проглатывать», — предупреждает Екатерина Кашух.Распространено мнение, что сода — отличное средство для чистки зубов, мытья головы, ухода за кожей и даже для борьбы с опухолевыми клетками.«Все это — известные мифы. У них нет доказательств эффективности, но есть серьезные негативные последствия. Так, замена зубной пасты содой неминуемо приведет к истончению зубной эмали, увеличит чувствительность зубов и может даже изменить оттенок эмали на более темный. Чтобы это исправить, потребуется много времени и финансовых вложений».По словам эксперта, добавлять соду в шампунь, чтобы справиться с жирным блеском, тоже не стоит. Проблему это не решит, а только вызовет раздражение кожи головы, зуд и истончение волос.Умываться содой также не лучшая идея. Это средство не избавит от прыщей и широких пор, зато нарушит кислотно-основной баланс кожи, вызовет сухость и раздражение.Не излечит сода и от онкологических заболеваний.«Если говорить о соде как о средстве для лечения рака, то у ученых нет никаких доказательств того, что она останавливает рост опухолевых клеток, — подчеркивает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Более того, такие исследования никогда не проводили на живых людях. Применение соды пациентами с онкологическими заболеваниями может лишь серьезно ухудшить течение болезни, ведь пока человек пробует альтернативные методы лечения, болезнь прогрессирует. В результате такие эксперименты могут стоить человеку жизни».«Пищевая сода — доступный и многофункциональный продукт, который особенно популярен среди пожилых людей, — говорит фельдшер Ирина Громова. — Однако прием раствора соды внутрь имеет множество побочных эффектов. Среди них — нарушение кислотно-щелочного баланса и работы почек, повышение газообразования, риск гипертонии, инсульта и болезней сердца».По словам эксперта, пищевая сода может снизить активность некоторых лекарственных препаратов: аспирина, антибиотиков, лекарств от аритмии, противогрибковых средств и гормонов.«А вот профилактическое полоскание ротовой полости и горла при гриппе и ОРВИ допустимо. Нет клинических доказательств об эффективности метода при воспалении, однако одно небольшое исследование сообщает, что сода подавляет болезнетворные микроорганизмы, — говорит Ирина Громова. — Кроме того, компресс с содой помогает снять зуд и раздражение от укусов насекомых. Главное — использовать порошок умеренно и маленькими дозами».

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