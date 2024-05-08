Челябинские ученые создали первый в РФ диетический крахмал с уникальными свойствами
Причиной уникальных свойств крахмала - обработка ультразвуком. Старший преподаватель кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ Алена Руськина уточнила, что ультразвук позволил получить продукт, обогащенный амилозной фракцией. То есть фактически получился пребиотик.
В отличие от нативного (необработанного) крахмала, который увеличивает глюкозу в крови, высокоамилозный крахмал считается диетическим продуктом.
Не подкачали и свойства пищевой добавки:
хорошая растворимость;
высокие эмульгирующие, жиро- и водопоглощающие показатели.
В скором времени новинка уйдет на производственное тестирование, подчеркнули челябинские ученые.
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