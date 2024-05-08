Прислушайтесь к звуку: 3 признака храпа, неопасного для здоровья

Храп — частая проблема, причем не только для тех, кто им страдает, но и для окружающих. Он может говорить о проблемах со здоровьем храпящего — вплоть до смертельно опасных. Но не всегда.Храп — специфический звук во сне при дыхании, который возникает из-за колебаний структур глотки и гортани. Как объясняют врачи, во время сна мышцы мягкого нёба, глотки и языка расслабляются, а просвет верхних дыхательных путей уменьшается. В итоге при прохождении воздуха через суженный просвет между стенками глотки, мягкое нёбо, нёбный язычок, надгортанник и корень языка создают колебания. Это, собственно, и приводит к появлению характерного вибрирующего звука.Этот звук трудно назвать приятным, а часто он и вовсе становится мучительным для тех, кто находится рядом. Однако для самого человека это тоже проблема, вернее, сигнал, что у него в организме, возможно, что-то не так.Какой храп опасен, а какой — нетПо словам Полины Концедайло, врача-кардиолога «Инвитро», опасность для человека может представлять громкий храп — признак синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). Это патологическое состояние, при котором ночью у человека происходят остановки дыхания.«Окружающие описывают храп людей с СОАС как громкий, с перерывами на несколько секунд, после которых интенсивность храпа резко увеличивается. При этом дыхательные движения грудной клетки и живота сохранены», — уточняет врач-кардиолог.Как правило, люди с такой патологией еще жалуются на дневную сонливость, головную боль, снижение внимания, раздражительность, изжогу, а ночью — на удушье, потливость и учащенное мочеиспускание.Оставлять без внимания такой храп нельзя. СОАС считается фактором риска многих серьезных проблем со здоровьем:инсульта;инфаркта;внезапной сердечной смерти;жизнеугрожающих аритмий;ухудшается течение хронических заболеваний — сахарного диабета, рака, болезней дыхательной системы, эпилепсии, клинической депрессии.Однако не любой храп — повод для тревоги за здоровье близкого. По словам Полины Концедайло, не представляет вреда для здоровья легкий храп:тихий;монотонный;возникающий только в положении на спине.Кто в группе рискаСпециалист перечислила 10 факторов, которые могут провоцировать сильный храп:заболевания ЛОР-органов, сопровождающиеся затруднением дыхания носом (риниты, риносинуситы, искривление носовой перегородки, полипы носа, хронические болезни миндалин и аденоидов, новообразования);анатомические особенности строения лицевого скелета;нервно-мышечные болезни;снижение функции щитовидной железы;акромегалия — увеличение частей тела, огрубение черт лица из-за повышенной выработки гормона роста;избыточная масса тела и ожирение;период постменопаузы;злоупотребление алкоголем;курение;прием некоторых препаратов.Как лечат храпНезависимо от того, есть симптомы СОАС или нет, людям с сильным храпом рекомендуется посетить врача. Начинать диагностику стоит с приема ЛОР-врача, который может назначить эндоскопическое исследование носа и глотки, КТ околоносовых пазух или кардиореспираторное мониторирование, а при нарушениях сна — направить к врачу-сомнологу. Также может потребоваться консультация невролога, ортодонта, эндокринолога.Лечение же храпа в первую очередь заключается в устранении его причины — консервативно или с помощью операции. К примеру, в лечении эндокринного заболевания или ЛОР-органов. А иногда для избавления от храпа достаточно будет просто снизить вес.

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