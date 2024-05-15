Профессор Бокерия объяснила, почему диеты не помогают снизить уровень холестерина

Насколько можно снизить уровень холестерина, если правильно питаться? Оказалось, цифры не столь впечатляющие.Нередко из-за повышенного холестерина люди так сильно зацикливаются на питании, что совсем упускают из виду другие факторы риска. В чем же главная причина высокого холестерина и как его снизить?«Атеросклероз начинает формироваться еще в подростковом возрасте. К 30 годам при микроскопическом исследовании у большого числа людей можно найти какие-то изменения в сосудах», — говорит кардиолог Ольга Бокерия.По словам врача, к 40 годам практически у каждого второго в стенке сосудов есть холестериновые полоски — первый этап формирования бляшки, основной составляющей которых является холестерин низкой плотности. Риск активного и быстрого образования бляшек у мужчин повышается после 45 лет, а у женщин — после 55. И виной тому не только питание. Главная причина повышенного холестерина — стрессы.«Во время эмоционального всплеска организму нужно много кортизола (гормона стресса), который синтезируется из холестерина. Чем больше вы стрессуете, тем больше вам нужно гормонов, реагирующих на стресс. Соответственно, организм производит больше холестерина, чтобы вырабатывать больше гормонов, которые вы от него требуете», — объясняет механизм Ольга Бокерия.Врач подчеркивает, что лишь 20% холестерина поступает в организм с пищей. А остальные 80% образуются в организме. Поэтому сильно снизить уровень холестерина правильное питание не поможет.«Даже если сидеть на диете, содержание холестерина удастся снизить лишь на 20%. Другое дело, что концентрацию плохого и хорошего холестерина, а также воспалительные факторы можно уменьшить с помощью диеты. С моей точки зрения, самая оптимальная для этой цели — средиземноморская диета в сочетании с интервальным голоданием», — говорит Бокерия.Доказано, что жители средиземноморских стран реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом некоторые рецепты местных блюд повышают уровень хорошего холестерина и снижают концентрацию плохого.«Повышение кортизола и в связи с этим сахара и инсулина — это путь к развитию хронических заболеваний. Находясь в постоянном стрессе, вы так или иначе можете в какой-то момент заболеть каким-то хроническим заболеванием, в числе которых ожирение, сахарный диабет, рак, сердечно-сосудистые, нейродегенеративные и аутоиммунные болезни», — предупреждает врач.Поэтому, справившись со стрессом, мы можем снизить и уровень холестерина.«Люди, которые умеют контролировать свою реакцию на стресс, счастливее, меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чем лучше вы научитесь стабилизировать свои стрессовые реакции, тем меньше вам потребуется кортизола и тем ниже станет ваш холестерин», — говорит врач.И хотя бороться со стрессом — дело непростое, но сам факт того, что вы осознаете наличие проблемы, — это уже первый шаг на пути к ее решению.Когда высокий холестерин — это наследственноеБывает, что человек ведет здоровый образ жизни, особо не нервничает и питается правильно, но холестерин все-таки повышен. И здесь причиной может быть генетика.«Существует большое количество наследственных форм нарушений липидного обмена в виде гиперлипопротеинемий (аномальное повышение уровня липидов. — Прим. ред.), но до сих пор не существует единого мнения о критериях диагностики большинства наследственных форм, — говорит Ольга Бокерия. — В основе нарушений могут лежать дефекты ферментов, дефекты переносчиков, дефекты рецепторов. В современной литературе описано более 400 различных мутаций, которые приводят к повышению уровней липидов в крови. Клинически гиперлипопротеинемии проявляются атеросклерозом, а также отложениями холестерина в коже, сухожилиях и внутренних органах».

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