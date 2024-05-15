Невролог Кружалов: при инсульте у человека могут возникнуть косоглазие и психоз

Невролог Александр Кружалов: симптомы инсульта проявляются в зависимости от того, какая зона мозга пострадала от нарушенного кровообращения.Невролог Кружалов рассказала в интервью, что большая часть инсультов сопровождается симптомами, о которых обычно упоминают, говоря о клинической картине данной патологии. Обычно при этом поражается бассейн средней мозговой артерии.Вот характерные симптомы таких инсультов:Слабость.Нарушение чувствительности в конечностях;Асимметрия лица;Нарушение речи, зрения;Паралич одной из половин тела;Дезориентация.Кружалов добавил, что при инсульте у человека может возникнуть косоглазие – такой симптом говорит о более редкой разновидности инсульта.«В более редких случаях происходит поражение базилярной артерии при которой к классическим симптомам могут добавиться: косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, головокружение», - рассказал медик «Газете.Ru».Когда поражается область передней мозговой артерии, наиболее выразительными симптомами становятся нарушения психики. В частности, при таком инсульте у человека может возникнуть психоз. Но также возможны признаки заторможенности, включая апатию, оцепенение.

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