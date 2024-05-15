Невролог Кружалов: при инсульте у человека могут возникнуть косоглазие и психоз
Невролог Кружалов рассказала в интервью, что большая часть инсультов сопровождается симптомами, о которых обычно упоминают, говоря о клинической картине данной патологии. Обычно при этом поражается бассейн средней мозговой артерии.
Вот характерные симптомы таких инсультов:
Слабость.
Нарушение чувствительности в конечностях;
Асимметрия лица;
Нарушение речи, зрения;
Паралич одной из половин тела;
Дезориентация.
Кружалов добавил, что при инсульте у человека может возникнуть косоглазие – такой симптом говорит о более редкой разновидности инсульта.
«В более редких случаях происходит поражение базилярной артерии при которой к классическим симптомам могут добавиться: косоглазие, двоение в глазах, нарушение глотания, головокружение», - рассказал медик «Газете.Ru».
Когда поражается область передней мозговой артерии, наиболее выразительными симптомами становятся нарушения психики. В частности, при таком инсульте у человека может возникнуть психоз. Но также возможны признаки заторможенности, включая апатию, оцепенение.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Неврология
Добавить комментарий