Ученый Бюттнер: фасоль и грецкие орехи повышают продолжительность жизни

По мнению американского исследователя феномена долголетия Дэна Бюттнера, включение в рацион черной фасоли и грецких орехов может значительно продлить жизнь, снизив риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабетаБюттнер отмечает, что черная фасоль и грецкие орехи регулярно присутствуют в питании жителей так называемых "голубых зон" - небольших регионов, где живут люди, достигшие высокого возраста. Орехи и фасоль богаты клетчаткой, которая помогает снизить воспаление в организме, что является фактором риска для многих заболеваний, включая рак.Белок, содержащийся в этих продуктах, помогает снизить чувство голода и предотвратить переедание, что может привести к ожирению и диабету.Грецкие орехи, по словам исследователя, выделяются высоким содержанием линолевой кислоты и Омега-3 жирных кислот, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Бюттнер также ссылается на исследование 2004 года, которое показало, что люди, употребляющие бобовые продукты, живут дольше. По данным исследования, каждые 20 грамм фасоли, потребляемой ежедневно, связаны со снижением риска преждевременной смерти на 7%.Врач-нутрициолог Никита Котельницкий рассказал специально для МедикФорум, какие еще продукты способствуют здоровью и долголетию."Некоторые продукты могут иметь потенциал продлить жизнь и улучшить здоровье благодаря своим питательным свойствам и полезным веществам. Один из таких продуктов - оливковое масло, богатое мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Котельницкий.Рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось и сардины, содержит Омега-3 жирные кислоты, которые считаются благоприятными для сердечно-сосудистой системы и могут снизить риск инфаркта и инсульта.Фрукты и овощи, особенно яркие и разноцветные, содержат антиоксиданты и витамины, которые могут укрепить иммунную систему и снизить риск развития различных заболеваний, включая рак. Они богаты клетчаткой, белком и полезными жирами, которые могут помочь снизить уровень воспаления в организме и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета."В целом, разнообразное и сбалансированное питание, включающее в себя эти и другие полезные продукты, может способствовать продлению жизни и поддержанию здоровья на долгие годы", - утверждает Котельницкий.

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