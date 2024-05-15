Sky News: детское ожирение вдвое сокращает продолжительность жизни

Согласно исследованию, проведенному немецкой консалтинговой компанией Stradoo по медико-биологическим наукам, маленькие дети с тяжелым ожирением могут столкнуться с серьезным сокращением продолжительности своей жизни. Однако, данные показывают, что потеря веса в раннем возрасте может вернуть годы жизни назад.Согласно изданию Sky News, исследование использовало данные из 50 предыдущих исследований, чтобы оценить влияние детского ожирения на продолжительность жизни и риск развития диабета 2 типа. Ученые использовали индекс массы тела (ИМТ) z, чтобы оценить степень ожирения у детей.Результаты исследования показали, что четырехлетние дети с тяжелым ожирением и высоким значением ИМТ z (3,5) могут ожидать жизни всего лишь 39 лет, если не начнут сбрасывать вес. В то время как дети с более низкими значениями ИМТ z имели более высокую ожидаемую продолжительность жизни.По словам доктора Урса Видеманна из Stradoo, детское ожирение следует рассматривать как серьезное заболевание, которое может значительно сократить продолжительность жизни. Он также отметил, что раннее лечение и диагностика могут улучшить качество и продолжительность жизни детей.Исследование также обнаружило, что дети с тяжелым ожирением имеют значительно более высокий риск развития диабета 2 типа в молодом возрасте. Однако потеря веса может снизить этот риск: дети, снизившие свой ИМТ z, могут значительно увеличить свои шансы на долгую и здоровую жизнь.Хотя масштаб воздействия детского ожирения все еще требует дальнейшего изучения, эти результаты подчеркивают важность борьбы с этой проблемой и раннего вмешательства для поддержания здоровья детей.

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