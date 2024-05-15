Аллерголог пояснила, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу

Белки пыльцы цветущих растений, которые вызывают аллергическую реакцию (ее называют поллинозом), могут присутствовать в некоторых фруктах и овощах, других продуктах. Поэтому их употребление нужно ограничить аллергикам, чтобы легче справляться с симптомами поллиноза во время обострения, - об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог клиники Hadassah Medical Moscow Дарья Жукова.Если вы реагируете на цветение березы - временно не ешьте:Клубнику;Яблоки;Груши;Абрикосы;Персики;Сливу;Черешню;Вишню;Морковь;Сельдерей;Помидоры;Картофель;Сою;Арахис;Миндаль и фундук;Карри;Анис;Тмин;Дыню.Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав и полынь - ограничьте или откажитесь вовсе:Вермуты, бальзамы (помимо высоких аллергенных свойств у этих напитков надо также помнить, что алкоголь нельзя сочетать с антигистаминными препаратами);Семечки и подсолнечное масло (а также подсолнечную халву);Горчицу, цикорий;Бахчевые - дыни, арбузы;Зелень и специи (сельдерей, петрушку, укроп, тмин, кари, перец, анис, мускатный орех, корицу, имбирь, кориандр),Цитрусовые;Бананы;Чеснок;Морковь;Фундук;Яблоко.При аллергии на пыльцу луговых трав и тимофеевку лучше не употреблять:Пиво, квас;Сою, бобы, арахис;Спаржу;Кукурузу;Щавель;Пшеницу;Пролесник."Отмечу, что у некоторых людей могут быть индивидуальные реакции на продукты питания, не указанные в этом списке. Если у вас есть какие-либо сомнения или опасения по поводу определенных продуктов, всегда лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом", - подчеркнула доктор Жукова.

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