Аллерголог пояснила, какие продукты нельзя есть при аллергии на пыльцу

Белки пыльцы цветущих растений, которые вызывают аллергическую реакцию (ее называют поллинозом), могут присутствовать в некоторых фруктах и овощах, других продуктах. Поэтому их употребление нужно ограничить аллергикам, чтобы легче справляться с симптомами поллиноза во время обострения, - об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог клиники Hadassah Medical Moscow Дарья Жукова.

Если вы реагируете на цветение березы - временно не ешьте:

Клубнику;
Яблоки;
Груши;
Абрикосы;
Персики;
Сливу;
Черешню;
Вишню;
Морковь;
Сельдерей;
Помидоры;
Картофель;
Сою;
Арахис;
Миндаль и фундук;
Карри;
Анис;
Тмин;
Дыню.

Если у вас аллергия на пыльцу сорных трав и полынь - ограничьте или откажитесь вовсе:

Вермуты, бальзамы (помимо высоких аллергенных свойств у этих напитков надо также помнить, что алкоголь нельзя сочетать с антигистаминными препаратами);
Семечки и подсолнечное масло (а также подсолнечную халву);
Горчицу, цикорий;
Бахчевые - дыни, арбузы;
Зелень и специи (сельдерей, петрушку, укроп, тмин, кари, перец, анис, мускатный орех, корицу, имбирь, кориандр),
Цитрусовые;
Бананы;
Чеснок;
Морковь;
Фундук;
Яблоко.

При аллергии на пыльцу луговых трав и тимофеевку лучше не употреблять:

Пиво, квас;
Сою, бобы, арахис;
Спаржу;
Кукурузу;
Щавель;
Пшеницу;
Пролесник.

"Отмечу, что у некоторых людей могут быть индивидуальные реакции на продукты питания, не указанные в этом списке. Если у вас есть какие-либо сомнения или опасения по поводу определенных продуктов, всегда лучше проконсультироваться с врачом-аллергологом", - подчеркнула доктор Жукова.

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