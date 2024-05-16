Эндокринолог предостерегла от нагревания еды в микроволновке
По словам специалиста, когда в микроволновке греют пищу в пластиковой упаковке, то выделяются химические соединения — они могут привести к мутации клеток в организме. Для разогрева продуктов в СВЧ следует применять только специальную посуду из керамики или стекла. Время нагревания не должно превышать 60 секунд.
Но лучше пищу греть на плите или в духовке.
Если под рукой есть только пластиковая посуда и микроволновка, нужно посмотреть, приспособлен ли материал тарелки и крышки для СВЧ. На пищевом пластике это — цифра 5 либо изображение СВЧ-печи.
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