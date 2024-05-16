Эндокринолог предостерегла от нагревания еды в микроволновке

Привычный предмет на кухне — микроволновка — может быть опасной, если не соблюдать ряд правил при ее использовании, считает эндокринолог Анастасия Гальянова.По словам специалиста, когда в микроволновке греют пищу в пластиковой упаковке, то выделяются химические соединения — они могут привести к мутации клеток в организме. Для разогрева продуктов в СВЧ следует применять только специальную посуду из керамики или стекла. Время нагревания не должно превышать 60 секунд.Но лучше пищу греть на плите или в духовке.Если под рукой есть только пластиковая посуда и микроволновка, нужно посмотреть, приспособлен ли материал тарелки и крышки для СВЧ. На пищевом пластике это — цифра 5 либо изображение СВЧ-печи.

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