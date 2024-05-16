Врачи дали 9 советов по борьбе с эмоциональным перееданием

Человек может «заедать» негативные эмоции, такие как стресс, гнев, страх, печаль и одиночество. Врачи Клиники Майо в США рассказали, как бороться с эмоциональным перееданием, которое неизбежно ведёт к увеличению веса.Ведите дневник питания. Записывайте, что, сколько, когда вы едите, как себя чувствуете и насколько вы голодны. Со временем вы можете увидеть закономерности, раскрывающие связь между настроением и едой.Укротите свой стресс. Если стресс способствует эмоциональному питанию, попробуйте методы управления стрессом, такие как йога, медитация или глубокое дыхание.Проведите проверку реальности голода. Ваш голод физический или эмоциональный? Если вы ели всего несколько часов назад и у вас нет урчания в желудке, вы, вероятно, не голодны.Не отказывайтесь от поддержки. Вы с большей вероятностью поддадитесь эмоциональному питанию, если у вас нет поддержки. Положитесь на семью и друзей или подумайте о том, чтобы присоединиться к группе поддержки.Боритесь со скукой. Вместо того, чтобы перекусывать, когда вы не голодны, отвлекитесь и займитесь более здоровым делом. Гуляйте, смотрите фильмы, играйте со своим питомцем, слушайте музыку, читайте или позвоните другу.Устраните искушение. Не храните дома еду, от которой трудно отказаться. А если вы чувствуете злость или грусть, отложите поход в продуктовый магазин до тех пор, пока ваши эмоции не будут взяты под контроль.Не лишайте себя удовольствий. Пытаясь похудеть, вы можете слишком сильно ограничивать калории, постоянно есть одни и те же продукты и отказываться от лакомств. Это может только усилить вашу тягу к еде, особенно в ответ на эмоции. Ешьте достаточное количество здоровой пищи, время от времени наслаждайтесь вкусняшками, чтобы обуздать тягу к еде.Перекус здоровый. Если вы чувствуете желание перекусить между приёмами пищи, выберите здоровую закуску, например свежие фрукты, овощи с нежирным соусом, орехи или попкорн без масла. Попробуйте низкокалорийные версии ваших любимых блюд и посмотрите, удовлетворят ли они вашу тягу.Учитесь на неудачах. Если у вас случился эпизод эмоционального переедания, простите себя и начните следующий день заново. Постарайтесь извлечь уроки из этого опыта и спланировать, как вы можете предотвратить это в будущем. Сосредоточьтесь на положительных изменениях, которые вы вносите в свою рутину.

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