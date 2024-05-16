Езда на велосипеде снижает риска развития болей в коленях и остеоартрита

Недавнее исследование медиков США проливает свет на связь между регулярной ездой на велосипеде и здоровьем коленных суставов. Исследование показало, что люди, которые активно занимались велоспортом на протяжении всей жизни, имели меньший риск развития болей в коленях, рентгенологического остеоартрита (РОА) и симптоматического рентгенологического остеоартрита (СОА).Исследователи провели ретроспективное поперечное исследование в рамках Инициативы по остеоартриту. Они проанализировали данные участников с полной историей езды на велосипеде, болей в коленях и рентгенологических признаков остеоартрита коленного сустава. В ходе исследования использовалась анкета для самостоятельного заполнения, чтобы определить участие в езде на велосипеде на различных этапах жизни (в возрасте 12–18, 19–34, 35–49 и старше 50 лет). С помощью логистической регрессии исследователи оценили влияние истории езды на велосипеде на различные исходы остеоартрита коленного сустава.В исследование были включены 2607 участников. Среди тех, кто регулярно катался на велосипеде, был замечен значительно меньший риск развития болей в коленях, рентгенологического остеоартрита и симптоматического рентгенологического остеоартрита по сравнению с теми, кто не занимался этим видом спорта. Более продолжительные периоды занятий велоспортом дополнялись уменьшением риска еще больше.Преимущества езды на велосипеде оказались накопительными, что подчеркивает важность поощрения занятий велоспортом для поддержания здоровья коленных суставов.

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