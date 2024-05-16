Остеопат назвала признаки плоскостопия

Врач Шестакова рассказала, как определить есть ли у вас плоскостопие.Плоскостопие является распространенным заболеванием, которое может серьезно влиять на здоровье и образ жизни. Для своевременного обнаружения и борьбы с недугом важно знать его признаки. Доктор остеопатии и врач-невролог Ангелина Шестакова перечислила шесть основных признаков плоскостопия.Первый признак, который поможет определить наличие плоскостопия, связан с анализом следа. Необходимо намочить стопы водой и встать на ровную сухую поверхность кафеля, затем посмотреть на след, который остался. Если продольная часть отпечатка занимает больше 1/2 следа, с большей вероятностью у вас имеется плоскостопие.Второй признак связан с визуальным осмотром свода стопы. Для этого доктор рекомендует встать у зеркала боком так, чтобы вам была видна внутренняя часть свода стопы. Если стопа практически прилегает к полу и пространства между сводом и стопой не остается - вероятнее всего, плоскостопие есть.Внимательно изучите, как стаптывается ваша обувь, это является третьим признаком наличия патологии. Если стертость в большей степени с внутренней поверхности стоп, то это может свидетельствовать о наличии плоскостопия. Вы можете заметить, что один ботинок более стоптан. Это говорит о том, что проблема больше проявляется односторонне.Четвертый признак связан с оценкой осанки. Обратите внимание, насколько сильно вы сутулитесь или есть ли у вас сколиоз. Эти проблемы часто сопровождаются плоскостопием.Еще доктор Шестакова рекомендует посмотреть на свои фотографии или на ноги в зеркало. Если вы видите явный Х в ногах через колено, то плоскостопие, вероятнее всего, присутствует в вашей жизни.Усталость ног к вечеру также может свидетельствовать о наличии заболевания. Если ноги сильно устают, то обратите внимание на ту часть ног, где возникает усталость или зуд. Если вы ощущаете дискомфорт и «гудение» внутренней поверхности стопы, через пятку и голеностопы, то плоскостопие уже ярко проявляется в жизни.Важно знать, что после рождения, стопа у ребёнка имеет физиологию плоской стопы. Это необходимо для безопасности формирования организма. Полноценный свод, как у взрослого человека, появляется к возрасту 6-8 лет.Определение наличия плоскостопия — это первый шаг к борьбе с недугом. Если у вас есть подозрения на наличие плоскостопия, обратитесь к врачу-остеопату или ортопеду, чтобы получить рекомендации по лечению. Каждый случай плоскостопия индивидуален, и лечение должно быть подобрано под конкретного пациента.

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