Как научиться правильно дышать
Когда человек дышит правильно, он обеспечивает себе равновесие духа и тела. Голосовой аппарат сам настраивается так, чтоб задействовать в механизме дыхания диафрагму. Она дает создать нужный резонанс и приятный голос.
Учимся дышать
Различают 2 типа дыхания:
Верхнее, или поверхностное, дыхание, когда активна верхняя область легких. Оно не задействовано в речевой нагрузке.
Нижнее - глубокое, когда работают диафрагма, легкие и ряд мускулов. Это дыхание считают грамотным, и его применяют как основу речевого дыхания.
Речевое дыхание носит название грудного, реберного, диафрагмального. Можно попытаться «подышать диафрагмой». Когда мы дышим правильно, мы видим, как перемещается наш живот, а не грудина.
Непременное условие грамотного дыхания - осанка.
Важно выполнять «Стенку» в ходе 5 минут ежедневно в продолжение месяца.
«Стенка»
Становимся к стене и плотно прислоняемся к ней спину, лопатки, руки, кисти, ягодицы, пятки. Находимся в этом положении 5 минут. Делаем 7 полных вдохов (носом) - выдохов (ртом). Теперь, не меняя позы, представляем, что стена как бы прилипла к спине. С прямой спиной-стеной ходим по комнате (походка любая, главное – фиксированное положение спины).
Тренировка дыхания
Как определить диафрагмальную активность
Ложимся на пол, кладем ладонь между грудиной и животом и, выдохнув, делаем вдох, не поднимая грудную клетку. При вдохе ладонь поднимается? Диафрагма функционирует нормально. Рука на вдохе не двигается? Диафрагма работает вяло, необходимо ее тренировать. Вот специальные упражнения.
№ 1. «Свеча» – тренируем плавный выдох
Представляем, что мы задуваем свечу. Акцент на живот. Дуем на «огонь». Он отклоняется, стараемся так и держать пламя при выдохе.
Как ведет себя диафрагма: ладонь на выдохе плавно опускается. Проделать 2–3 раза.
№ 2. «Яркая свеча» – тренируем энергичный выдох
Воображаем большую свечу, которую сложно погасить. Делаем вдох, задерживаем на секунду дыхание и теперь дунем на «свечку», огонь отклонился, но не погас. (Наша ладонь между грудиной и животом.) Дуем энергичнее! И еще.
Упражнение позволяет почувствовать интенсивное движение мускулов живота и диафрагмы. Проделать 2–3 раза.
№ 3. «Гасим 10 свечей»
На одном вдохе «гасим» 3 свечи, поделив выдох на 3 этапа. Далее воображаем, что перед нами 5 свечей. Количество воздуха для вдоха то же. Далее перед нами 7 свечек. Не нужно вдыхать максимум воздуха. Объем его должен быть тот же, но каждая его порция на выдохе окажется меньше. И вот свечей 10. Помним про постоянный объем воздуха. Выдыхаем экономные порции воздуха.
Движения диафрагмы ритмичные, прерывистые, энергичные. Проделать 2–3 раза.
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