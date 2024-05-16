Врач назвал эффективные способы лечения варикоза

Например, они начинают использовать мази и гели в надежде решить проблему. Хирург, флеболог и врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров поделился способами лечения болезни и условиями для операции.Сидоров подчеркнул, что первым шагом следует обратиться к флебологу для точного диагноза. Если подтвердится диагноз варикоза, то гели и кремы помогут лишь с симптомами. Лечение в каждом случае будет индивидуальным.Варикоз нельзя полностью вылечить с помощью мазей и таблеток, подчеркнул Сидоров.Он также отметил, что существуют специальные операции, но они необходимы только при определенных показаниях, например, когда вена перестает выполнять свою функцию.Флеболог подчеркнул, что варикоз обычно не поддается полному излечению, хотя бывают разные случаи. Здесь важную роль играет генетическая предрасположенность.

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