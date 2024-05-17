Ученые нашли новый способ избавиться от жира на животе

Британские эксперты провели исследование, в результате которого обнаружили способ уменьшить жировые отложения в области живота.Специалисты из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что изменение рациона питания играет ключевую роль.Участники исследования, включающие 347 человек в возрасте 52 лет с диагнозом ожирение, были разделены на две группы. Первая группа соблюдала специальную диету в течение 4 месяцев, исключив из рациона сладости, жирные и молочные продукты, а вместо них употребляла свежие и квашеные овощи, фрукты, семена, орехи и жирную рыбу. Вторая группа придерживалась общепринятых принципов здорового питания.Участники первой группы снизили свой вес на 4,7% и уменьшили объем талии на 6,3 сантиметра, в то время как участники второй группы потеряли только 2,4% веса, и их объем талии уменьшился на 5,35 сантиметра.Исследователи заключили, что диета, включающая рыбу, квашеные продукты и овощи, помогает сократить жировые отложения в области живота. Они рекомендуют избегать молочных, жирных и углеводистых продуктов в пользу более здорового рациона.

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