Анестезиолог Ханахмедова раскрыла, чем отличается наркоз от седации

Анестезия бывает общей и местной. Но есть еще одно понятие, о котором не многие знают. Это седация. Чем она отличается от наркоза и насколько безопасна? Отвечает врач.Глотать лампочку, чтобы обследовать желудок, — процедура не самая приятная. И хотя говорят, что гастроскопы сейчас не те, что раньше, людям с повышенным рвотным рефлексом и высоким болевым порогом даже такие станут в тягость.Но сейчас во многих больницах нередко предлагают провести эндоскопическое обследование с помощью седации. Что это такое и чем отличается от наркоза?«Наркоз, или общая анестезия, — это искусственно вызванное состояние, при котором пациент спит, ничего не чувствует и не помнит. Скелетная мускулатура полностью расслаблена. Некоторые защитные рефлексы отсутствуют или снижаются, — объясняет врач анестезиолог-реаниматолог Ума Ханахмедова. — Болевая чувствительность во время наркоза отсутствует или значительно снижается. При этом самостоятельно дышать человек не может, ему требуется искусственная вентиляция легких».Наркоз проводится при больших операциях. Выбор анестезиологического пособия зависит от вида, объема и болезненности вмешательства. Так, при операциях на ногах и кесаревом сечении используют регионарную анестезию, которая отключает чувствительность нижней части тела.Если же требуются небольшие вмешательства или диагностические процедуры, врач может назначить седацию — искусственно вызнанное минимальное угнетение сознания.Есть три степени седации, и у каждой свои особенности.«Поверхностная седация часто используется при лечении зубов. Пациент спокоен, может общаться и будет помнить процедуру, — рассказывает анестезиолог.Средняя седация применяется при эндоскопических исследованиях. Пациент спит и не будет помнить процедуру, но из этого состояния его можно быстро вывести.При глубокой седации пациент погружается в более крепкий сон. Выход из этого состояния занимает больше времени. Однако пациент, как правило, по-прежнему может дышать самостоятельно».Во время седации анестезиолог делает внутривенную инъекцию седативного препарата. Врачи говорят, что эндоскопические исследования под седацией нередко более точны, так как человек во время процедуры ведет себя спокойно и специалист может детально все осмотреть. А чтобы не возникло осложнений, все то время, что длится обследование, анестезиолог должен быть рядом и следить за состоянием пациента.И хотя седация гораздо легче наркоза, она также имеет противопоказания. Поэтому перед ее проведением необходимо проконсультироваться с врачом-анестезиологом. Кроме того, может потребоваться сдать общий анализ крови и мочи, а также сделать ЭКГ, чтобы исключить возможные риски.

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