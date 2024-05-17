Высокое или низкое? Симптомы, которые помогут вычислить без тонометра ваше давление

При проблемах с артериальным давлением человек в любом случае будет чувствовать себя плохо. Кардиолог Алексей Жито рассказал, по каким признакам можно заподозрить гипертонию или гипотонию.Принято считать, что показатели 120/80 — это самое идеальное давление. С такими цифрами можно даже в космос лететь, шутят некоторые врачи. Однако стоит понимать, что каждый организм индивидуален, поэтому не стоит стремиться к золотому стандарту. Например, человек может себя прекрасно чувствовать с пониженным давлением и при этом не страдать от различных хронических заболеваний.«Артериальное давление само по себе величина непостоянная, оно может меняться каждые две минуты. Поэтому увидеть на тонометре 120/80 — большая редкость», — говорит врач.Чаще всего показатели меняются у людей с гипертонией — состоянием, при котором показатели систолического (верхнего) артериального давления от 140 мм ртутного столба и выше и одновременно или самостоятельно — диастолического (нижнего) АД ? 90 мм ртутного столба.Нельзя наверняка сказать, что хуже — высокое или низкое давление. Оба эти состояния могут быть опасными, поэтому их надо держать под контролем. Порой для хорошего самочувствия человеку нужно скорректировать образ жизни и пищевые привычки, но в некоторых случаях может потребоваться и медикаментозное лечение, говорит Алексей Жито.Как отличить высокое давление от низкогоУ вас не всегда будет тонометр под рукой. Поэтому важно знать ключевые симптомы.Гипертония или повышенное давление проявляется:головной болью,тошнотой,шумом в ушах,учащенным сердцебиением,снижением остроты зрения,потливостью,сильной раздражительностью.Гипотонию или пониженное давление можно заподозрить по следующим симптомам:слабость,потеря сознания,нарушение координации,бледность кожи,учащенный и замедленный пульс.Важно: у некоторых людей симптомы могут накладываться друг на друга, то есть при пониженном давлении вполне себе может появиться тошнота и головная боль. Все индивидуально, этот факт всегда стоит учитывать.Самый верный способ узнать, что с вашим давлением, — это все же воспользоваться тонометром. Прибор не занимает много места, поэтому его стоит брать с собой на дачу, в путешествие и просто положить в домашнюю аптечку, говорит Алексей Жито.Когда точно пора к врачуЗачастую люди не обращаются к кардиологу, ведь можно отлежаться или принять лекарства. Иногда это действительно уместно, ведь каждый может перенервничать, провести много времени на жаре или же просто сильно устать.В некоторых случаях прием врача при проблемном давлении все же необходим:если ранее у вас была выявлена артериальная гипертензия и доктор обозначил сроки контрольного визита на прием;когда давление постоянно скачет — или низкое, или высокое.Помните, что низкое (ниже 90/60) артериальное давление негативно воздействует на организм, в частности на сердце и внутренние органы. Повышенное или высокое (выше 120/80) давление может спровоцировать инфаркты, инсульты, ишемическую болезнь сердца. И это при том, что на момент измерения АД вы можете чувствовать себя хорошо. Поэтому не тяните с визитом к кардиологу или терапевту, если состояние постоянно меняется, заключил эксперт.

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