Нутрициолог Гусакова: картофель помогает улучшить состояние кожи и полезен худеющим

Нутрициолог Вероника Гусакова: ранний свежий картофель полезен для здоровья во многих отношениях.Нутрициолог Вероника Гусакова посоветовала россиянам не бояться картошки – умеренное употребление этого продукта является полезным по разным причинам. Специалист отметила, что присутствие картофеля в рационе благоприятно влияет на кожу.«Картофель помогает улучшить состояние кожи благодаря содержащемуся в нем витамину С, который участвует в синтезе коллагена», - рассказала Вероника Гусакова NEWS.ru.Она добавила, что картофель также является продуктом с антиоксидантными свойствами – благодаря его употреблению улучшается защита клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов.Гусакова добавила, что есть картофель не вредно даже худеющим людям.«Многие худеющие ошибочно исключают картофель из рациона. На самом деле делать этого не следует, так как содержащийся в продукте крахмал не вызывает скачков глюкозы, снижает уровень холестерина и нормализует работу кишечника», - объяснила нутрициолог.Еще один плюс раннего картофеля – это насыщенность калием, который активизирует вывод лишней жидкости из организма и участвует в регуляции кровяного давления. Таким образом употребление картофеля положительно сказывается на состоянии сосудов и сердца.

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