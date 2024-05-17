Некоторых россиян призвали быть осторожными с грецкими орехами

Грецкий орех — один из самых популярных видов орехов в мире и России, он обладает целым рядом полезных для организма свойств, однако некоторым он противопоказан. Об этом рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.Опрос 2023 года показал, что треть россиян чаще всего отдает предпочтение именно грецким орехам. Быстров отмечает, что этот продукт богат витаминами группы B, которые улучшают обмен веществ. Также в нем содержится большое количество омега-3, которая влияет на активность мозга. Орех также является источником фолиевой кислоты, необходимой для выработки здоровых эритроцитов, стабилизирует артериальное давление, отвечает за нормальную работу нервной системы.Грецкий орех — питательный перекус. 100 граммов продукта содержат 650 ккал, это сопоставимо со 100 граммами шоколада.При этом эксперт призвал некоторые группы людей быть осторожнее с грецким орехом. Из-за калорийности он противопоказан пациентам с ожирением. Также нужно быть особо осторожными при язве желудка, гастрите, панкреатите, расстройствах ЖКТ. Орехи, помимо прочего, сильный аллерген.

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