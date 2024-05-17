Некоторых россиян призвали быть осторожными с грецкими орехами
Опрос 2023 года показал, что треть россиян чаще всего отдает предпочтение именно грецким орехам. Быстров отмечает, что этот продукт богат витаминами группы B, которые улучшают обмен веществ. Также в нем содержится большое количество омега-3, которая влияет на активность мозга. Орех также является источником фолиевой кислоты, необходимой для выработки здоровых эритроцитов, стабилизирует артериальное давление, отвечает за нормальную работу нервной системы.
Грецкий орех — питательный перекус. 100 граммов продукта содержат 650 ккал, это сопоставимо со 100 граммами шоколада.
При этом эксперт призвал некоторые группы людей быть осторожнее с грецким орехом. Из-за калорийности он противопоказан пациентам с ожирением. Также нужно быть особо осторожными при язве желудка, гастрите, панкреатите, расстройствах ЖКТ. Орехи, помимо прочего, сильный аллерген.
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