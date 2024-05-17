ЗЛОБА и ХОЛЕСТЕРИН

Один и тот же хороший холестерин превращается сперва в плохой, а затем в очень плохой оттого лишь, что его количество зашло вначале за критическую черту здоровья, а затем уже за критическую черту жизни.Для современного человека холестерин стал проклятьем, от которого нужно избавляться как можно скорее, иначе – неминуемая гибель. Повышенное содержание в крови холестерина ведет к всевозможным тяжелым болезням, так как он скапливается на стенках кровеносных сосудов, отчего они сужаются и теряют эластичность. Нет такой ткани, где не было бы кровеносных сосудов, а потому данное нарушение обмена веществ является потенциальной предпосылкой всех болезней. Наиболее распространенные из них – известкование кровеносных сосудов и желчно-каменная болезнь. Особенно же часто происходит отложение холестерина в белом веществе головного мозга и в кровеносных сосудах сердца.Лууле Виилма: холестерин и злобаХолестерин – органическое жироподобное вещество, которое содержится в клеточных мембранах, нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин – строительный материал для клеточных мембран, входит в состав оболочек клеток, нервной ткани, гормонов и витамина D. Он является источником энергии для скелетных мышц, необходим для связывания и переноски белков, но при избытке становится ядом.Норма холестерина в крови человека 3,8–5,2 ммоль/л. Проверить уровень холестерина можно в поликлинике, сделав анализ крови натощак. Если холестерин в крови повышен, уменьшите калорийность пищи, сократите или исключите из своего рациона продукты, содержащие холестерин или способствующие его перепроизводству в организме. К таким продуктам относятся свинина, баранина, говядина, субпродукты, тушенка, различные паштеты, пельмени, колбасы, сосиски, сардельки. Готовьте первые блюда на овощном бульоне, с поверхности мясного бульона удаляйте жир, не употребляйте в пищу кожу кур. Мясные блюда лучше замените бобовыми: соей, фасолью, чечевицей, горохом, полезна рыба жирных сортов: скумбрия, сельдь, сардины, лосось.Ограничьте употребление сливочного масла, сливок, сметаны, жирного творога, цельного молока (замените их обезжиренными), яйца (в желтках много холестерина) ешьте не более 3–4 в неделю. Замените высококалорийные изделия из пшеничной муки хлебом из муки грубого помола, кашами, макаронными изделиями, овсяным печеньем, фруктовым желе, галетами.Не злоупотребляйте алкоголем, натуральным кофе. Потребление зеленого чая снижает уровень общего холестерина и повышает уровень «хорошего» холестерина.Полезны минеральная вода и соки.Самый хороший способ поддерживать сосуды – это движение: прогулки на свежем воздухе, необременительный физический труд, гимнастика, плавание, танцы. Доступная каждому ходьба в умеренном темпе 3–5 раз в неделю, чтобы пульс учащался не более чем на 10–15 ударов в минуту – помогут же вам быть в прекрасной физической форме.Многие люди с повышенным содержанием холестерина ощущают себя несчастными, так как сидят годами на строгой диете и добросовестно поглощают антихолестериновые лекарства, однако содержание холестерина и не думает снижаться. От побочного действия лекарств возникают недуги пищеварительного тракта, мышечные боли, отеки, упадок сил, нехватка витаминов и минеральных веществ, в результате чего человек ощущает себя больным, в то время как повышенное содержание холестерина ничуть не мешало ему нормально жить и работать. Многие озлобляются и перестают проверяться у врача.Если при повышенном содержании холестерина запрещается потребление животной пищи, особенно жирного мяса, молока и молочных продуктов, то при пониженном его содержании следовало бы рекомендовать данные продукты, однако этого не происходит. Будь повышенное содержание холестерина характерно исключительно для толстяков, то хватило бы одного похудания, но такого не бывает. Будь повышенный холестерин свойством исключительно алкоголиков, у трезвенников не было бы данной проблемы, но и это не так. Также и сведение потребления соли до минимума далеко не всегда влияет на содержание холестерина. Постарайтесь вникнуть в последующее изложение и понять, почему так происходит.Верно ли, что холестерин – это очень плохой стерин, как полагают некоторые, связывающие первую часть слова со словом «холера»?В популярном толковании существует хороший, плохой и очень плохой холестерин. Последний, видимо, и имеется в виду, когда вспоминают про холеру. Но нигде не объясняется, что это значит. А значит вот что. Человеку в нужной мере потребно все ТО, что есть на свете. Если он желает лучшего, то превышает меру, и это уже плохо. А если желает наилучшего, то превышает меру многократно, и это уже очень плохо. Речь идет о СИЛЕ.Если человек испытывает потребность быть стойким, то холестерина содержится в нем в нужной мере.Если человек желает быть стойким, значит, он желает быть сильным, и тогда у него холестерина в избытке.Если человек желает быть сверхсильным, то содержание у него в крови холестерина можно назвать опасным для жизни.Бывают люди с чересчур низким содержанием холестерина в крови. Это значит, что человек оценивает свою стойкость очень низко и на себя вообще не надеется. Одним словом, человек отчаялся.Так называемый хороший холестерин представляет собой химические вещества – стерины, необходимые для жизнедеятельности организма, которые подразделяются на животные, растительные и грибковые. Например, стигмастерол является растительным стерином, который встречается в большом количестве в соевых бобах. По своей структуре он походит на холестерин. Из стигмастерола организм вырабатывает женский гормон прогестерон – гормон материнства. К грибковым стеринам относятся грибки и спорынья, содержащие эргостерол. В современных условиях его производят с помощью дрожжей. При ультрафиолетовом облучении эргостерол вырабатывает витамин D2, он же кальцеферол. Кальцеферолы – жирорастворимые витамины, регулирующие обмен кальция и фосфора в организме.Один и тот же хороший холестерин превращается сперва в плохой, а затем в очень плохой оттого лишь, что его количество зашло вначале за критическую черту здоровья, а затем уже за критическую черту жизни. Это значит, что дела очень плохи, когда человек теряет надежду.Чем больше сил человек желает иметь для борьбы, тем больше ему приходится обороняться, поскольку он провоцирует борьбу против себя. Постоянная борьба утомляет, ожесточает, рождает ощущение безнадежности, апатию и примиренчество. При этом содержание в крови холестерина падает, и все как будто хорошо, но на самом деле стало еще хуже, так как холестерин отложился на стенках кровеносных сосудов либо в тканях, усиливая зашлакованность организма.Таким образом, давая оценку чему-либо, необходимо уяснить его оборотную сторону.Для понижения содержания холестерина человека прежде всего сажают на растительную диету. Кто довольствуется этим, у того холестерина и впрямь становится меньше. А кто боится ослабеть, на того диета может вообще не подействовать. Более того, если человек со злобой относится к растительной пище, содержание холестерина может еще больше подскочить. Поэтому для того, чтобы отрегулировать свою жизнедеятельность при помощи диеты, следовало бы знать, почему растительные стерины более полезны для здоровья, чем животные. Для этого следует вспомнить, какая у мяса энергия. Энергия злобы, не так ли?Жирное мясо – открытая злоба.Постное мясо – скрытая злоба.Для кого положение в обществе имеет жизненно важное значение, тому не следовало бы вообще потреблять животного жира. А кому наплевать на приличия, тот то и дело выплескивает свою злобу вместе с бранью и может уписывать жирное мясо за обе щеки, не опасаясь никакого холестерина. Увы, такие права даны лишь дебилам. Здравомыслящие люди, которые не желают образумиться и потому запрещают себе давать волю чувствам, уходят из жизни прежде срока.Поэтому, если Вас одолевает желание сказать свинье в глаза, что она свинья, дайте этому желанию волю. Если Вы подавляете в себе злобу, Вас с нездешней силой потянет на соленое сало. А если подавите и это желание, то совершите над собой еще одно насилие. Злоба из-за подобных запретов воздействует на Вашу поджелудочную железу, особенно на обмен сахара, следствием чего явится ожирение без потребления жира.Человека тянет на такую пищу, которая уравновешивает стрессы, нуждающиеся в балансировке.Чем больше в человеке скрытой злобы, тем больше он налегает на постное мясо. Постное мясо – это мышцы. Мышцы выражают силу воли. Потребляя мясо животных, мы усиливаем в себе животную силу воли, что само по себе есть культивирование насилия. Незаметно для себя мы принимаемся сокрушать плохое, будучи абсолютно уверенными в правильности своих действий.Истребляя плохое, мы на деле истребляем самих себя. Сколь мы в этом преуспели, показывает анализ холестерина. Плохой анализ хорош в том смысле, что теперь человек будет больше заботиться о себе. Хочется надеяться. Если так и происходит, своей внешней положительностью он причиняет всем меньше зла.Сила воли являет собой энергию злобы. Освобожденная сила воли есть свободная воля, она же потребность, которая реализуется соответственно надобностям. Высвободите свою открытую злобу, и тогда ошибка будет исправлена, и Вам не придется больше насиловать себя для ее сокрытия. Высвободите также свою скрытую злобу, тогда перестанете бояться осрамиться.Одним словом: чем больше человек гордится своей силой, тем выше содержание холестерина.

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