Врач Умнов назвал смертельную дозу водки

Преподаватель кафедры медицинского факультета Александр Умнов поделился информацией о том, что летальной дозой водки может стать литр этого напитка, употребленного в течение одного часа. Согласно его словам, печень человека имеет способность обработать максимум 120 мг этилового спирта.Умнов подчеркнул, что этиловый спирт в дозе до 120 мг может быть безвредно обработан печенью. Однако, превышение этой дозы приводит к тому, что алкоголь не обрабатывается печенью, а начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях. Смертельной дозой становится употребление литра водки за один час, при котором концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови.Врач также отметил, что симптомы алкогольного отравления включают в себя падение температуры тела, замедление дыхания, учащенный пульс, несвязную речь, а также возможные галлюцинации и эпилептические припадки. По его словам, при употреблении больших доз водки человек испытывает трудности с передвижением и почти не реагирует на внешние раздражители."Алкогольное отравление - серьезное состояние, требующее немедленной медицинской помощи", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Вот несколько шагов, которые можно предпринять при подозрении на алкогольное отравление:Вызовите скорую помощьЕсли у вас есть подозрения на алкогольное отравление у себя или у кого-то другого, срочно вызовите скорую помощь. Это важно, чтобы профессионалы могли оперативно оценить состояние пострадавшего и оказать необходимую помощь.Обеспечьте проходимость дыхательных путей"Постарайтесь обеспечить доступ кислорода, убедившись, что дыхательные пути не заблокированы. Помогите пострадавшему сесть или лечь в удобное положение".Наблюдайте за дыханиемОтслеживайте дыхание пострадавшего. Если он перестает дышать или дыхание замедляется, сразу же начинайте проводить искусственное дыхание.Не давайте упасть в обморокПострадавший может потерять сознание или упасть в обморок. Убедитесь, что его голова не столкнулась с твердой поверхностью, и при необходимости поместите его в безопасное положение боком, чтобы избежать задыхания рвотными массами.Не давайте еду и питье"Не пытайтесь заставить пострадавшего что-то есть или пить, чтобы избежать дальнейшего отравления".Оставайтесь с пострадавшим до прибытия скорой помощиПока ожидаете прибытия скорой помощи, оставайтесь с пострадавшим и следите за его состоянием. Если у него есть рвотные позывы, убедитесь, что он не задыхается."Важно помнить, что признаки алкогольного отравления могут быть разными у разных людей и в разных ситуациях. В случае каких-либо опасений или неопределенности лучше всегда вызвать медицинскую помощь", - говорит Андреева.

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