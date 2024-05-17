Врач предупредила об угрожающих жизни последствиях приема обезболивающих

Злоупотребление нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) может стать причиной почечной недостаточности и других угрожающих здоровью и жизни заболеваний: гастрита, язвы желудка или желудочно-кишечного кровотечения, повышения давления, предупредила невролог-алголог, заведующая Центром изучения боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.По словам эксперта, терпеть боль нельзя, так как это забирает силы, усиливает тревогу и провоцирует развитие депрессии. В то же время злоупотребление анальгетиками может привести к формированию зависимости и такого осложнения, как лекарственно-индуцированная боль.Терехова объяснила, что неконтролируемый врачом прием НПВС может отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца. Также некоторые обезболивающие препараты способны влиять на вязкость крови и повышать риск кровотечений.К тому же злоупотребление лекарствами способно спровоцировать развитие гастрита, эрозий или язв желудка, - Анна Терехова невролог-алгологОпасными последствиями бесконтрольного употребления анальгетиков невролог также назвала проблемы с артериальным давлением, снижение функции печени и почек.Многие НПВС выводятся организмом через печень. При неконтролируемом приеме они могут повреждать клетки печени«Если вы принимаете обезболивающие препараты более восьми раз в месяц, это свидетельствует о высоком риске появления лекарственной зависимости. В этом случае нужна консультация специалиста для определения причины боли и назначения адекватного лечения», — заключила врач.

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