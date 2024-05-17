Специалисты объяснили, какие жиры полезны для здоровья
К таким жирам, как сообщает "Волгоградская правда.ру", в первую очередь, относятся мононенасыщенные жиры, которые находятся в оливковом масле, орехах и авокадо. Этот вид жиров снижает уровень «плохого» холестерина и в целом несет пользу здоровью человека.
Не следует забывать также о жирных кислотах Омега-3 и Омега-6, которые относятся к полиненасыщенным жирам. В связи с тем, что наш организм не способен самостоятельно производить эти элементы, добыть их можно исключительно за счет потребления растительных масел, орехов и жирной рыбы.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий