Специалисты объяснили, какие жиры полезны для здоровья

Мы привыкли слышать о том, что жирная пища негативно влияет на здоровье человека. Но, как и в любом другом вопросе, здесь есть свои нюансы. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие жиры полезны.К таким жирам, как сообщает "Волгоградская правда.ру", в первую очередь, относятся мононенасыщенные жиры, которые находятся в оливковом масле, орехах и авокадо. Этот вид жиров снижает уровень «плохого» холестерина и в целом несет пользу здоровью человека.Не следует забывать также о жирных кислотах Омега-3 и Омега-6, которые относятся к полиненасыщенным жирам. В связи с тем, что наш организм не способен самостоятельно производить эти элементы, добыть их можно исключительно за счет потребления растительных масел, орехов и жирной рыбы.

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