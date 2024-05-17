Исследователи разработали «революционный» анализ крови для выявления инсульта

Исследование «Тестирование для идентификации маркеров инсульта» (TIME) демонстрирует точность нового анализа крови, который может быстро и точно идентифицировать агрессивный тип инсульта и потенциально может оказать жизненно важную помощь пациентам во всем мире.Инсульт является основной причиной инвалидности во всем мире и второй по значимости причиной смерти, но правильное раннее вмешательство может предотвратить серьезные последствия. Новое исследование, проведенное исследователями из Brigham and Women's Hospital, одним из основателей системы здравоохранения Mass General Brigham , и его сотрудниками разработали новый тест, объединив биомаркеры крови с клинической оценкой для выявления пациентов, перенесших инсульт с окклюзией крупных сосудов (LVO), с высокой точностью. Их результаты опубликованы в журнале Stroke: Vascular and Interventional Neurology.«Мы разработали революционный, доступный инструмент, который может помочь гарантировать, что больше людей, страдающих от инсульта, окажутся в нужном месте в нужное время для получения критической, восстанавливающей жизнь помощи», — сказал старший автор Джошуа Бернсток.Большинство инсультов являются ишемическими, при которых нарушается приток крови к мозгу. Инсульт ЛВО — это агрессивный тип ишемического инсульта, который возникает при обструкции крупной артерии головного мозга. Когда кровоснабжение мозга нарушается, недостаток кислорода и питательных веществ приводит к гибели клеток мозга в течение нескольких минут. Инсульт ЛВО является серьезной неотложной медицинской ситуацией и требует быстрого лечения с помощью механической тромбэктомии — хирургической процедуры, которая устраняет закупорку.«Механическая тромбэктомия позволила людям, которые в противном случае умерли бы или стали инвалидами, полностью восстановиться, как если бы их инсульта никогда не было», — сказал Бернсток. «Чем раньше будет проведено это вмешательство, тем лучше будет результат для пациента. Эта захватывающая новая технология может позволить большему количеству людей во всем мире быстрее получить такое лечение».Исследовательская группа ранее нацелилась на два специфических белка, обнаруженных в капиллярной крови: один называется глиальным фибриллярным кислым белком (GFAP), который также связан с мозговыми кровотечениями и черепно-мозговыми травмами, а другой называется D-димером. В этом исследовании они продемонстрировали, что уровни этих биомаркеров крови в сочетании с показателями полевой оценки инсульта для назначения неотложной помощи (FAST-ED) могут идентифицировать ишемические инсульты ЛВО, исключая при этом другие состояния, такие как кровотечение в мозг. Кровоизлияния в мозг вызывают симптомы, схожие с инсультом левого желудочка, из-за чего их трудно отличить друг от друга в полевых условиях, однако лечение каждого из них сильно различается.В этом проспективном обсервационном исследовании точности диагностики ученые изучили данные когорты из 323 пациентов с кодированным инсультом во Флориде в период с мая 2021 года по август 2022 года. Они обнаружили, что сочетание уровней биомаркеров GFAP и D-димера с FAST-ED данные менее чем через шесть часов с момента появления симптомов позволили тесту обнаружить инсульт ЛВО с специфичностью 93 процентов и чувствительностью 81 процент. Другие результаты включали в себя то, что тест исключил всех пациентов с кровоизлияниями в мозг, что свидетельствует о том, что в конечном итоге эту технологию можно также использовать для обнаружения внутримозговых кровоизлияний в полевых условиях.Команда Бернстока также видит многообещающее потенциальное будущее использование этого доступного диагностического инструмента в странах с низким и средним уровнем дохода, где современные методы визуализации не всегда доступны. Это также может быть полезно при обследовании пациентов с черепно-мозговыми травмами. Затем они проводят еще одно проспективное испытание, чтобы оценить эффективность теста при использовании в машине скорой помощи. Они также разработали интервенционное исследование, которое использует эту технологию для ускорения сортировки пациентов с инсультом, позволяя им обойти стандартную визуализацию и перейти непосредственно к вмешательству.«В лечении инсульта время — это мозг», — сказал Бернсток. «Чем раньше пациенту будет предоставлен правильный путь лечения, тем лучше он будет себя чувствовать. Независимо от того, означает ли это исключение кровотечения или решение проблемы, требующей вмешательства, возможность сделать это на догоспитальном этапе с помощью созданной нами технологии будет поистине преобразующей».

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