Диетолог Семирядов: для успешного похудения следует начать вести дневник питания

Врач-диетолог Дмитрий Семирядов: ведение дневника питания – эффективный способ заметить присутствие вредных продуктов в рационе питания.Для успешного похудения следует начать вести дневник питания, мнением об этом диетолог Семирядов поделился с беседе с «Российской газетой». Когда человек фиксирует все, что он съедает за день, становится быстро понятно, какие продукты создают в его питании избыток неизрасходованных калорий – ключевую причину лишнего веса.«Вести такой дневник какое-то время однозначно будет полезно каждому. Вы поймете, какие именно продукты приносят больше всего калорий. Для многих, например, оказывается сюрпризом, что орехи практически так же калорийны, как кремовый торт, а оливковое масло не уступает в калорийности сливочному», - отметил специалист.Дмитрий Семирядов подчеркнул, что фиксировать необходимо каждый съеденный кусочек, только при этом условии дневник питания дает нужный эффект. По словам диетолога, при аккуратном ведении пищевого дневника в течение 1-2 недель человек может ощутить значительную мотивацию перестроить свои отношения с едой и начать питаться правильнее.«Важно не обманывать себя, считать все: не забывать про напитки и соусы. Этот анализ в том числе позволит увидеть, какие продукты вносят неожиданно большой вклад в калорийность и чем их можно заменить», - поделился эксперт.Семирядов подчеркнул, что люди, ведущие дневник питания, сбрасывают вес успешнее отказавшихся от него, потому что он помогает концентрироваться на своем пищевом поведении и с большей осознанностью подходить к выбору продуктов.

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