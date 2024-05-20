Врач Орлова: адекватные физические нагрузки помогают гипертоникам снижать давление без лекарств

Врач-кардиолог Яна Орлова: если верхнее давление не превышает 150 мм ртутного столба, снизить его вполне возможно без лекарств, за счет изменения образа жизни.Врач Орлова рассказала, что гипертония имеется примерно у 40% взрослого населения, и число людей, которые становятся гипертониками, стабильно растет. Между тем, артериальное давление выше 140 на 90 способствует появлению таких сосудистых изменений, которые ведут к инфарктам и инсультам. У мужчин риск этих патологий особенно серьезно возрастает после 50 лет, у женщин – после 60 лет.Врач Орлова посоветовала россиянам зрелого возраста обязательно измерять свое артериальное давление.«Если у вас давление 140 на 90 и выше и такие цифры появляются при повторных измерениях, то у вас, скорее всего, есть гипертония, и это повод обратиться к врачу», - поделилась медик в комментарии KP.RU.Кардиолог подчеркнула, что гипертонию необходимо лечить – это снижает вероятность того, что с возрастом человек пострадает из-за внезапно возникшей сердечно-сосудистой катастрофы. Орлова обратила внимание, что начавшуюся, не запущенную гипертонию иногда можно с успехом взять под контроль, даже не принимая лекарств.«Если вы «начинающий» гипертоник, и давление верхнее (систолическое) у вас держится до 150 мм ртутного столба, то есть шанс достичь контроля давления не таблетками, а изменением образа жизни. Первое, что поможет, – снизить потребление соли», - констатировала врач.Кроме того, добавила врач Орлова, снижать давление без лекарств гипертоникам помогают адекватные физические нагрузки. Многим кажется, что при повышенном давлении человеку требуется покой, однако на самом деле ему нужно двигаться: ходить, плавать, ездить на велосипеде, даже заниматься легким бегом – главное, все делать без чрезмерности.«Стандартными нормами нагрузки считается 150 - 300 минут в неделю. Основные правила - не ставить рекорды, выбирать то, что приятно и посильно, а если получается, то и постепенно расширять свои физические горизонты», - констатировала эксперт.

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