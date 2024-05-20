Гематолог Кузнецов уточнил, почему могут быть повышены или понижены лейкоциты

При различных заболеваниях одним из первых врач назначает анализ крови. В нем он оценивает показатели — количество эритроцитов и лейкоцитов. Последние нередко бывают выше или ниже нормы. Но почему?Лейкоциты — это один из типов клеток, которые составляют жидкую ткань нашего организма — кровь. Если красные клетки — эритроциты — переносят кислород, то функции белых — защита организма от внешних агрессивных воздействий, особенно инфекционных.В анализе крови исследуют как общее число лейкоцитов в определенном объеме (обычно это пересчет на 1 мл крови), так и уровень отдельных типов лейкоцитов. Отклонения возможны в двух вариантах: клеток слишком много в сравнении с нормой либо их меньше, чем положено здоровым людям. Какая ситуация хуже? На этот вопрос отвечает Олег Кузнецов — врач-гематолог клиники «АБИА», терапевт высшей категории.Место их рождения — костный мозг и тимусУ человека и костный мозг, и тимус классифицируются как первичные или центральные лимфоидные ткани. То есть они принимают активное участие в образовании лейкоцитов. Стволовые клетки под воздействием специфических веществ в организме превращаются в лейкоциты. Всего существует пять видов лейкоцитов:нейтрофилы;лимфоциты;моноциты;эозинофилы;базофилы.К вторичным лимфоидным тканям относятся лимфатические узлы, селезенка и пейеровы бляшки в кишечнике. Там лейкоциты проходят «обучение» или дозревают, могут временно храниться.«Большинство изменений в количестве лейкоцитов в крови — реактивные и обусловлены временным увеличением или уменьшением количества клеток миелоидного ряда, — объясняет гематолог Кузнецов. — По определению лейкоцитоз присутствует, если количество лейкоцитов увеличивается более чем на 10 000/мкл; при лейкопении количество лейкоцитов ниже 4000/мкл. У младенцев и маленьких детей нормальные показатели немного отличаются».Повышенные лейкоциты, о чем это говоритЛейкоцитоз — признак бактериальных или других инфекций любого рода. В большинстве случаев инфекционный лейкоцитоз сопровождается сдвигом лейкоцитарной формулы влево — появляются более молодые клетки. Массивный лейкоцитоз (лейкемоидная реакция) чаще всего указывает на тяжелое осложнение — эмпиему желчного пузыря, перфоративный аппендицит или бактериальный сепсис.Стрессовые реакции с лейкоцитозом 10 000-15 000/мкл часто наблюдаются после эпилептических припадков, почечных колик или инфарктов миокарда.Никотин, лечение стероидами или литием также часто приводят к лейкоцитозу.Тяжелые гемолитические анемии и регенерация после аплазии, когда организму нужно восстановить количество эритроцитов, стимулируют кроветворение в целом и сопровождаются лейкоцитозом.В редких случаях при раке легких и мочевого пузыря наблюдается паранеопластический лейкоцитоз.У некоторых людей также наблюдается идиопатическое или обычное увеличение количества лейкоцитов. При этом реактивный лейкоцитоз не сопровождается цитогенетическими отклонениями: клетки все нормальные, без изменений.Лейкопения, какие причиныПричины снижения количества лейкоцитов тоже очень многогранны. Незначительная нейтропения (аномально низкая концентрация в крови нейтрофилов — подвида лейкоцитов) может быть неизвестного происхождения или встречается у определенных этнических групп. Это, как правило, не приводит к увеличению частоты инфекций.Риск серьезных инфекционных заболеваний повышается, если количество гранулоцитов ниже 1000 и особенно если оно ниже 500/мкл.«Нейтропения или агранулоцитоз могут быть побочным эффектом приема ряда лекарственных препаратов. При облучении больших участков костного мозга также может развиться дозозависимая лейкопения», — уточняет врач. — Постинфекционные нейтропении наблюдаются после инфекционного мононуклеоза, кори, ветряной оспы и других вирусных инфекций. Умеренная лейкопения характерна для брюшного тифа, но может наблюдаться и при других инфекциях, таких как туберкулез или бруцеллез».Есть много патологийВрожденные нейтропении встречаются при нескольких синдромах, таких как дисгенезия сетчатки и синдром Костмана, и определяется как врожденный агранулоцитоз. Недостаточность поджелудочной железы и задержка роста, связанные с синдромом Швахмана — Даймонда, сопровождаются нейтропенией и частыми инфекциями.Другие редкие генетические заболевания, связанными с нейтропенией:синдром Германски — Пудлака;синдром Чедиака — Хигаши;синдром Барта;синдром Коэна.При аутоиммунных заболеваниях, таких как красная волчанка, нейтропения часто возникает из-за гранулоцитарных антител. Лейкопения часто встречается при нарушениях накопления гликогена. Миелокатексис, редкое заболевание с морфологическими отклонениями нейтрофилов, также проявляется нейтропенией.Ввиду многообразия заболеваний у пациента могут быть различные клинические проявления и жалобы. Помочь разобраться в проблеме помогут врачи-гематологи.

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