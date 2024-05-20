Болезнь портного: что делать, если мизинец на ноге кривой и с косточкой

Кривой мизинец на стопе — не только эстетическая проблема, хотя, бесспорно, для женщин это уже большой повод для переживаний. Вместе с таким дефектом вскоре могут появиться другие сложности, причем более тревожные.Многие знают о выпирающей косточке, вырастающей в области большого пальца ноги, она же «шишка на большом пальце», или халюс вальгус. Однако такая шишка может появиться не только на большом пальце стопы, но и на самом маленьком.У кривого мизинца на ноге с объемной косточкой есть медицинское название — деформация Тейлора, ее еще называют болезнью портного. Как рассказал Алексей Олейник, травматолог-ортопед, научный сотрудник НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, такое название связано с тем, что во времена швейных машинок с ножным приводом портные часто страдали такой патологией, из-за того что постоянно и сильно нажимали ногой на педаль. Сейчас швейная индустрия ушла вперед, а болезнь осталась.Не только эстетикаПри деформации Тейлора происходит отклонение мизинца внутрь, при этом пятая плюсневая кость смещается наружу. Визуально это может выглядеть примерно так:болезненная «шишка», часто мозоль в области головки пятой плюсневой кости;передний отдел стопы распластан из-за большого угла между первой и пятой плюсневыми костями стопы;мизинец отклонен кнутри стопы, в редких случаях находит на четвертый палец стопы.Но дело не только во внешнем виде. По словам Алексея Олейника, со временем у таких людей начинают сильно болеть ступни при физических нагрузках и даже при обычной ходьбе, появляется воспаление. В итоге повседневная активность дается с трудом, а рутинная покупка обуви превращается в мучительную проблему: что ни купишь, все неудобно, больно, жмет и натирает.Кто в зоне рискаЕсли вы думаете, что деформация Тейлора бывает исключительно у женщин, любящих носить узкую обувь или высокие каблуки, то ошибаетесь. Она часто встречается и у мужчин.Как объясняет травматолог-ортопед, причина появления кривого мизинца с косточкой — чрезмерная нагрузка на передний отдел стопы, которая приводит к его распластыванию. Что именно может поспособствовать нездоровой нагрузке — вариантов может быть много. И не только обувь с узким носком и высокими каблуками, хотя она виновата очень часто. Среди других триггеров, например:лишний вес;профессиональные занятия танцами;спорт;травмы стопы;слабые от природы мышцы стопы;возрастное снижение эластичности тканей.Что делатьКак отмечает Алексей Олейник, хирургическая операция при деформации Тейлора нужна тогда, когда она может улучшить качество жизни. К примеру, избавить от постоянных болей.А что делать, если деформация уже появилась, но пока еще не настолько очевидная и беспокоящая?«У каждого человека свое понимание дискомфорта. Тут варианта два: надо учиться с этим жить, а если не получается, — идти к хирургу. Операция, по сути, единственный действенный метод решения этой проблемы. Кстати, процент осложнений при таких вмешательствах, которые обычно длятся всего 15-20 минут, невысокий — меньше 1%. Более 95% пациентов довольны результатом операции. Причем больше довольны те, у кого изначально были более четко сформированы проблема и запрос», — объясняет Алексей Олейник.А вот от мазей, лечебной физкультуры или физиотерапии, по словам специалиста, чудес ждать не стоит.«Представьте, что человек родился с шестью пальцами на ноге. При втирании мази лишний палец может исчезнуть? Или, может быть, есть аппарат, который можно к нему прикладывать и тогда он рассосется? Нет, таких чудодейственных средств пока нет. Можно, например, уехать в теплые края и ходить там все время босиком по песку, тогда и операция не потребуется. Или есть женщины, которые раньше ходили на каблуках, а на пенсии начали носить калоши, деформация мизинца у них никуда не делась, но она их никак не беспокоит. Они тоже могут спокойно жить без операции», — добавил травматолог-ортопед.Выбирайте обувь правильно: три совета от ортопедаНеудобная и тесная обувь часто приводит к деформациям стопы, и не только к деформации Тейлора. Поэтому при подборе обуви не забывайте про эти правила.Перед покупкой обязательно примеряйте обувь.Обувь должна быть комфортной по субъективным впечатлениям.Она должна быть вам по размеру. Тем, у кого ноги отекают, разумно подбирать обувь вечером, когда отек максимальный.

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