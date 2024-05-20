Доктор Мясников: головокружение не является ключевым признаком инсульта

Врач Александр Мясников объяснил, какое головокружение является патологическим.Доктор Мясников обратил внимание на головокружение – одну из самых частых проблем с самочувствием. Он отметил, что вызывать подобное ощущение могут нарушения внутреннего уха, слухового нерва или воспринимающей части мозга. В их случае человеку кажется, что вокруг все кружится.Но также при головокружении могут заплетаться ноги, возникает шаткая походка – одной из причин такого синдрома Александр Мясников назвал психиатрические заболевания.«У 15% человек при таком головокружении по итогу определяются психиатрические заболевания… если оно продолжается месяцами, это наверняка психическое состояние», - уточнил специалист.Когда голова начинает кружится и возникает одновременно тошнота, можно заподозрить предобморочное состояние.«Обморок не бывает лежа, в норме он только стоя. Если же становится плохо в состоянии лежа — ищите сердечные проблемы», - поделился Мясников.Он добавил, что эффектом головокружения могут также проявляться гипертония или шейный спондилез.Что касается инсульта, доктор Мясников констатировал: головокружение не является его ключевым признаком. Оно может возникать, но не в числе первых проявлений (как заметил врач, головокружение находится на десятом месте в списке симптомов этой мозговой патологии).«Головокружение первым при инсульте практически никогда не встречается, лишь крайне редко при повреждении определенных областей мозга. Изначально возникают другие симптомы — онемение, слабость в конечностях», - сказал специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки